В Херсонской области нарастили дальность полета FPV-дронов с помощью «Мерлин-ВР»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные на территории Херсонской области проводят эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, сообщает ТАСС. Для достижения этой цели используется установка ретранслятора на разведывательном беспилотнике «Мерлин-ВР». Эта практика началась около месяца назад, и уже были проведены успешные боевые полеты с поражением целей.

Техник расчета БПЛА «Мерлин-ВР» Стас пояснил, что установка ретранслятора позволяет дронам летать на значительные расстояния и выполнять боевые задачи. Он отметил, что платформа «Мерлин-ВР» может преодолевать до 100 км и оснащена доработанной навигационной системой «Комета», способной противостоять серьезным системам радиоэлектронной борьбы. По его словам, борт всегда возвращается на базу даже в случае потери связи.

Начальник расчета с позывным «Цифра» выделил камеру и спутниковую систему как ключевые преимущества комплекса. Он подчеркнул важность регулярного обслуживания дронов после каждого полета для поддержания их в рабочем состоянии. Завод-производитель обеспечивает все необходимые детали для полевого ремонта. В плохую погоду осуществляется тщательный осмотр и ремонт, в том числе устранение пулевых отверстий и повреждений от посадки.

Силовая установка беспилотника тщательно проверяется перед каждым полетом, а его бак объемом 10 литров позволяет работать в воздухе до девяти часов. Во время приземления борт переворачивается для защиты камеры, срабатывают парашют и подушка безопасности. Оператор с позывным «Бутер» отметил, что камера дрона работает в дневном и ночном режимах, что повышает его эффективность.

Техник расчета «Орлан-10» с позывным «Фил» рассказал о проведении ремонтных работ в своей мастерской. Он подчеркнул, что дрон легко поддается ремонту и продолжает успешно выполнять задачи с начала СВО. Недавно с помощью «Орлана-10» были подтверждены цели, и авиация разрушила скопления противника на правом берегу Днепра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские моряки впервые применили дроны-разведчики с борта корабля во время учений. Также сообщалось, что новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат «Мерлин-ВР» способен работать на высоте до пяти километров.