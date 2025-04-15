Франция пригрозила ответными мерами Алжиру за высылку дипломатов

МИД Франции готов ответить на высылку 12 дипломатов, если Алжир не изменит решение

Tекст: Ирма Каплан

Франция может принять ответные меры в отношении Алжира за высылку французских дипломатов, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив сожаление о подобном решении Алжира и указав на угрозу возродившемуся диалогу между странами.

«Это решение вызывает сожаление и не останется без последствий. Если Алжир будет продолжать настаивать на высылке французских должностных лиц, у нас не будет другого выбора, кроме как принять аналогичные меры. Мы готовы действовать, у алжирских властей осталось всего несколько часов, чтобы пересмотреть свое решение», – приводит слова министра Барро газета Le Figaro.

В течение нескольких месяцев между Францией и властями ее бывших колоний возник дипломатический кризис. Алжир регулярно отказывается возвращать своих граждан, несмотря на обязательства, вытекающие из конвенций между двумя странами и международного права.

Как писала в днем ранее газета ВЗГЛЯД, власти Алжира потребовали, чтобы 12 дипломатических и административных сотрудников посольства Франции покинули страну в течение 48 часов.

В январе газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Париж внезапно рассорился со своей бывшей колонией. В начале года Франция была на грани расторжения соглашения, благодаря которому африканцы беспрепятственно приезжают в европейскую страну.