Алжир выдворил 12 сотрудников посольства Франции

Tекст: Ирма Каплан

Двенадцать сотрудников французского посольства в Алжире, которые имеют дипломатический или административный статус и подчиняются Министерству внутренних дел Франции в течение 48 часов обязаны покинуть Алжир, пишет Le Figaro со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.

Газета называет это беспрецедентным шагом в отношениях двух стран с 1962 года.

«Это решение стало ответом на арест трех граждан Алжира, подозреваемых в совершении серьезных деяний на национальной территории Франции», – добавил министр.

В пятницу, 11 апреля, трем мужчинам, в том числе сотруднику консульства, были предъявлены обвинения по подозрению в «сговоре с целью терроризма» и причастности к похищению в 2024 году противника алжирского режима Амира Бухора, известного так же как Amir DZ, в пригороде Парижа.

Бухора находится во Франции с 2016 года, где получил политическое убежище в 2023 году. По словам его адвоката, он был похищен в апреле 2024 года и освобожден на следующий день. Алжир требует его возвращения для судебного разбирательства, выдав на его арест девять международных ордеров. Франция отказалась его экстрадировать, уточнил телеканал France 24.

Глава МИД Франции Барро ранее в апреле посетил Алжир с целью наладить отношения после нескольких месяцев напряженности. После встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном Барро заявил, что обе страны хотят «восстановить партнерство равных». Теперь, после очередного удара по французской дипломатии, министр Барро вынужден просить алжирские власти отказаться от мер депортации французских сотрудников дипмиссии.

«Если решение о выдворении наших сотрудников останется в силе, у нас не будет другого выбора, кроме как немедленно отреагировать на это», – сказал глава МИД Франции.

Ранее, в январе, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Париж внезапно рассорился со своей бывшей колонией. В начале года Франция была на грани расторжения соглашения, благодаря которому африканцы беспрепятственно приезжают в европейскую страну.