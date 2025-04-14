Минюст признал Леву «Би-2» иноагентом под именем Игорь

Минюст присвоил статус иноагента Леве «Би-2» на имя Игорь Бортник

Tекст: Мария Иванова

Минюст России принял решение о присвоении певцу Егору Бортнику*, более известному под сценическим псевдонимом Лева из группы «Би-2», статуса иностранного агента, сообщает РИА «Новости». В официальном реестре иностранных агентов Минюста он также фигурирует под именем Игорь.

В реестре указано, что полное имя артиста – Бортник Егор* (Игорь) Михайлович «Лева Би-2».

Как стало известно ранее, солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (признан иноагентом в России), известный как Лева, продолжает вести бизнес в России под именем Игорь.

Лидер группы заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что для него не существует понятия Родины, отметив, что с 19 лет живет за границей; также он сообщил, что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги.