Мирная жительница из ДНР ранена при взрыве в Александровке, ей оказывают помощь

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в поселке Александровка Донецкой Народной Республики произошел взрыв, в результате которого женщина 1963 года рождения получила ранения средней степени тяжести. Ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.



Пушилин уточнил, что днем вооруженные формирования Украины нанесли удар по Киевскому району Донецка высокоточной ракетой РСЗО HIMARS. В результате атаки повреждены два дома, школа-интернат, три административных здания, два института и автосалон.

Также стало известно, что в Горловке повреждения получили два жилых дома, школа-интернат и автомобиль. Пушилин подчеркнул, что это очередная агрессия со стороны Киева, направленная на дестабилизацию ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петровском районе Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета погибла мирная жительница, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Украинские военные, предположительно, использовали американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, что привело к повреждению ряда гражданских объектов, сообщил сотрудник Следственного комитета России.

Украинские вооруженные силы атаковали Горловку в ДНР с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников, нанеся удары по нескольким районам города, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

