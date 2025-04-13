Экс-российского борца Цаболова дисквалифицировали за допинг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», Хетаг Цаболов, известный борец и победитель чемпионата мира 2014 года по вольной борьбе, был дисквалифицирован на шесть лет. Это решение приняло Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в связи с нарушением антидопинговых правил. «Дисквалификация вступает в силу с 28 июня 2024 года и продлится до 27 июня 2030 года», – говорится в заявлении.

Причиной столь сурового наказания стал отказ Цаболова пройти процедуру взятия допинг-пробы. На момент дисквалификации Хетагу 33 года. С 2021 года он сменил спортивную принадлежность и начал выступать за Сербию. Под флагом этой страны он смог завоевать бронзовые медали чемпионатов мира и Европы 2023 года.

До перехода в сборную Сербии, Цаболов добился больших успехов в составе российской команды. В 2014 году он стал чемпионом мира, а в 2017 году завоевал серебро на том же турнире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, призера чемпионата мира по ушу Ильяса Абдулхаликова дисквалифицировали на два года из-за допинг-скандала. КХЛ отстранила хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева за употребление запрещенных веществ. Глава WADA предложил внести изменения в антидопинговый кодекс для усиления борьбы с допингом в спорте.