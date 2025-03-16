В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.0 комментариев
Призера чемпионата мира по ушу Абдулхаликова дисквалифицировали на два года
Россиянина Абдулхаликова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Серебряный призер чемпионата мира по ушу россиянин Магомед Абдулхаликов получил дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил, связанное с порядком предоставления информации о местонахождении.
Серебряный призер чемпионата мира 2019 года по ушу-саньда Магомед Абдулхаликов дисквалифицирован Международной федерацией ушу (IWUF) на два года за нарушение антидопинговых правил, передает РИА «Новости». Это решение принято в связи с нарушением порядка предоставления информации о местонахождении спортсмена.
Абдулхаликов, которому 34 года, должен будет начать отсчет дисквалификации с 19 февраля 2025 года. Он является чемпионом России 2021 года и бронзовым призером первенства страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Континентальная хоккейная лига отстранила от участия в соревнованиях хоккеиста ЦСКА Вячеслава Каменева за допинг, ранее лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Янник Синнер был дисквалифицирован за допинг, а Международное агентство тестирования дисквалифицировало российского боксера Григория Дрозда на четыре года за нарушение антидопинговых правил.