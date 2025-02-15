Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Синнер дисквалифицирован за допинг

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Синнер получил трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Tекст: Дмитрий Зубарев

Янник Синнер получил дисквалификацию на три месяца после обнаружения метаболита клостебола в его пробах, взятых на турнире в Индиан-Уэллсе и в несоревновательный период, передает ТАСС. Вещество попало в его организм случайно через спрей, используемый членом команды.

Синнер изначально оспорил временное отстранение и продолжал участвовать в соревнованиях, предоставив объяснения, которые были сочтены Международным агентством по обеспечению честности в теннисе заслуживающими доверия.

В итоге WADA заключило соглашение с игроком об урегулировании дела, в результате чего агентство отозвало апелляцию в Спортивном арбитражном суде. Дисквалификация игрока завершится 4 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирное антидопинговое агентство добивается дисквалификации лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на срок от одного до двух лет из-за нарушения антидопинговых правил на турнире в Индиан-Уэллсе. Кафельников назвал позором допинг-скандал с участием польской теннисистки Иги Швентек и Янника Синнера.