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WADA решило добиваться дисквалификации Синнера за допинг
WADA подало апелляцию в CAS для дисквалификации Янника Синнера на один-два года
Всемирное антидопинговое агентство добивается дисквалификации лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на срок от одного до двух лет из-за нарушения антидопинговых правил на турнире в Индиан-Уэллсе.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило добиваться дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера из-за предполагаемого нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС. Агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против решения Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), которое оправдало спортсмена. WADA рассчитывает на дисквалификацию игрока на срок от одного до двух лет.
Синнер попал под подозрение после положительных допинг-проб, взятых в марте на турнире серии «Мастерс» в США. В них нашли метаболит клостебола. Спортсмен объяснил, что вещество попало в его организм случайно из-за спрея, который использовал член его команды. ITIA признало это объяснение убедительным и не возражало против отмены временного отстранения.
Дело Синнера рассматривал независимый трибунал, который также встал на его сторону, заключив об отсутствии вины или небрежности. Однако ему были аннулированы призовые и 400 очков за выступление на турнире в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала. Несмотря на это, WADA считает, что решение было ошибочным, и продолжает борьбу за дисквалификацию.
Синнеру 23 года, и он занимает первое место в рейтинге ATP с июня. Его карьера включает 16 побед на турнирах, в том числе на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США в 2024 году, а также завоевание Кубка Дэвиса в 2023 году. Спортивная общественность с интересом следит за развитием событий вокруг этого дела.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче Уимблдона.