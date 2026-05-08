В Национальном центре «Россия» прошла премьера спектакля «Солдатские сны»

Грандиозное театрализованное представление состоялось в преддверии праздника Великой Победы. В проекте режиссера Евгения Глазова приняли участие известные эстрадные исполнители, хоровые коллективы и военнослужащие. Зрителям продемонстрировали путь советских солдат от проводов на фронт до взятия Берлина.

«Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента Владимира Владимировича Путина. Одна из наших миссий – сохранение исторической памяти. Этому и посвящен наш спектакль «Солдатские сны», – заявила заместитель генерального директора площадки Анастасия Звягина.

Она добавила, что ключевым моментом постановки стала передача знамени Победы от ветерана Великой Отечественной войны Кирилла Семенова участнику спецоперации.

Режиссер Евгений Глазов отметил важность показа войны глазами трех разных поколений бойцов. Для создания атмосферы авторы отказались от классических декораций в пользу архивных фотографий. Снимки прошли глубокую реставрацию с помощью искусственного интеллекта, что усилило эффект погружения публики.

Народный артист Лев Лещенко подчеркнул значимость сохранения отечественного песенного наследия, которое служит героической летописью страны.

Кульминацией вечера стало массовое исполнение композиции «День Победы».

Трансляция спектакля будет доступна 8 мая на сайте проекта и телеканале «Звезда».