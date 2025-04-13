Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале группировки говорится, войска провели успешные боевые операции в приграничных районах Белгородской и Курской областей, ликвидировав несколько штурмовых групп ВСУ. В окрестностях села Поповка дважды были отражены попытки проникновения вражеских группировок, большая часть которых была уничтожена, а оставшиеся бойцы отступили на территорию Украины.

Отмечается, что на направлении Демидовки была полностью уничтожена штурмовая группа из 15 бойцов ВСУ. Кроме того, артиллерийские расчеты и операторы БпЛА ликвидировали значительные силы противника, сосредоточенные в приграничной зоне на территории Украины.

На Сумском направлении «северяне» ликвидировали элитные подразделения ВСУ, в частности, уничтожив несколько штурмовых групп центра ССО «Юг». В окрестностях сел Веселовка и Беловоды были уничтожены подразделения 67-й омбр ВСУ, что привело к протестам среди родственников украинских военнослужащих в Хмельницком.

Инженерные подразделения продолжают разминирование приграничных территорий, обезвредив за сутки почти 8 тыс. взрывоопасных предметов. Общий прогресс на Сумском направлении составил более 2,3 км, уничтожено шесть единиц бронетехники противника.

На Волчанском направлении в результате огневого поражения были ликвидированы четыре штурмовые группы ВСУ, а также сбит беспилотник противника. Потери противника за сутки превысили 260 человек, включая более 150 на Сумском и свыше 60 на Краснояружском направлениях. Уничтожена также значительная часть техники, включая бронетранспортеры, гаубицы, минометы и беспилотники различного типа, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили более 260 украинских военных и десятки единиц техники в ходе операций за прошедшие сутки.

Накануне группировка войск «Север» уничтожила штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся прорваться на российскую территорию из села Запселье в Сумской области, нанеся комплексное огневое поражение.