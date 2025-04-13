Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.18 комментариев
Группировка «Север» уничтожила более 260 украинских бойцов за сутки
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили более 260 украинских военных и десятки единиц техники в ходе операций за прошедшие сутки.
Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка «Север» провела успешные операции в Краснояружском приграничье и на Сумском направлении, а также продолжила освобождение Курской области. Российские бойцы уничтожили более 260 боевиков ВСУ и множество единиц техники, включая американские БТР М-113, гаубицы М-119 и М-777.
В Белгородской области в районе населенного пункта Поповка попытки украинских штурмовых групп прорваться в лесные массивы не увенчались успехом. Большая часть из них была уничтожена, а выжившие отступили на территорию Украины. На направлении Демидовки все 15 оккупантов, пытавшихся проникнуть на территорию России, были ликвидированы.
В районе хутора Олешня и Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области уничтожены несколько штурмовых групп украинских сил специального назначения. Подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери в окрестностях сел Веселовка и Беловоды Сумской области.
На Волчанском и Липцовском направлениях также достигнуты успехи. Были уничтожены артиллерийский расчет и несколько штурмовых групп противника, сбит вражеский беспилотник. За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 60 бойцов в этих районах. В это время в Сумской области и на Краснояружском направлении продолжался интенсивный обмен огнем, что привело к потере более 150 украинских военных.
Инженерные подразделения продолжают разминирование Суджанского приграничья. За сутки обезврежено 7955 взрывоопасных предметов.
Ранее группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область. Кроме того, сообщалось, что «Северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.