Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка «Север» провела успешные операции в Краснояружском приграничье и на Сумском направлении, а также продолжила освобождение Курской области. Российские бойцы уничтожили более 260 боевиков ВСУ и множество единиц техники, включая американские БТР М-113, гаубицы М-119 и М-777.

В Белгородской области в районе населенного пункта Поповка попытки украинских штурмовых групп прорваться в лесные массивы не увенчались успехом. Большая часть из них была уничтожена, а выжившие отступили на территорию Украины. На направлении Демидовки все 15 оккупантов, пытавшихся проникнуть на территорию России, были ликвидированы.

В районе хутора Олешня и Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области уничтожены несколько штурмовых групп украинских сил специального назначения. Подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери в окрестностях сел Веселовка и Беловоды Сумской области.

На Волчанском и Липцовском направлениях также достигнуты успехи. Были уничтожены артиллерийский расчет и несколько штурмовых групп противника, сбит вражеский беспилотник. За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 60 бойцов в этих районах. В это время в Сумской области и на Краснояружском направлении продолжался интенсивный обмен огнем, что привело к потере более 150 украинских военных.

Инженерные подразделения продолжают разминирование Суджанского приграничья. За сутки обезврежено 7955 взрывоопасных предметов.

Ранее группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область. Кроме того, сообщалось, что «Северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.