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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    13 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 22:15 • Новости дня

    Умер директор киноленты «Москва слезам не верит» Богуславский

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве после продолжительной болезни скончался директор знаменитой киноленты «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский.

    О смерти Богуславского сообщил его сын Александр, передает ТАСС. «Умер мой отец – директор картины «Москва слезам не верит». Это произошло в Москве после продолжительной болезни», – заявил он агентству.

    В ноябре автор слов к песне «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев умер в возрасте 94 лет.

    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    11 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Лавров отметил, что Зеленский в одном из интервью выразил негативное отношение ко всем русским, подчеркнув, что «их всех ненавидит», передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что даже гипотетическая передача территорий таким образом невозможна.

    По его словам, администрация Трампа не раз публично высказывала мнение, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий.

    Лавров также отметил, что подобные высказывания со стороны Зеленского подрывают возможность мирных переговоров и компромисса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    10 апреля 2025, 01:13 • Новости дня
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

    Захарова назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе» и объяснила его риторику сменой погоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны резкой сменой атмосферного давления или другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – предположила дипломат в интервью «Москва-24».

    Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия. Она также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что противоречит его предыдущим заявлениям.

    «Буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться?», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. При этом антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро.

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    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

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    11 апреля 2025, 21:19 • Новости дня
    Названа стоимость похорон Паши Техника

    Эксперт: Похороны рэпера Паши Техника в Москве стоили семье минимум 1,5 млн рублей

    Названа стоимость похорон Паши Техника
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт назвала элитными похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), которые состоялись в пятницу в Москве.

    Руководитель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала, что для церемонии использовали канадский гроб стоимостью до 400 тыс. рублей, передает Life.ru. Если гроб изготовлен из ясеня, его стоимость составляет около 110 тыс. рублей.

    Шевченко отметила, что такие похороны в Москве обычно обходятся примерно в полтора миллиона рублей без учета одежды и поминок. По ее словам, на церемонии работала специальная бригада, услуги которой могут стоить 30-40 тыс. рублей за час.

    Отпевание прошло в храме Петра и Павла в Лефортове и стоило от 5 до 10 тыс. рублей, а крест на могиле обошелся минимум в 30 тыс. рублей, добавила эксперт. Элементы декора, такие как еловые лапы и лифт, придают церемонии элитный характер, как и на похоронах киноактеров и героев.

    На прощании с Пашей Техником в Москве задержали оператора дрона. Кроме того, суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с Пашей Техником.

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    9 апреля 2025, 23:14 • Новости дня
    Стали известны детали обвинения ректору ПсковГУ Ильиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной было предъявлено обвинение в мошенничестве с зарплатой. Суд удовлетворил ходатайство об ее аресте.

    По версии следствия, Ильина трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей, передает РИА «Новости». В результате действий ректора университет понес крупный финансовый ущерб.

    Псковский городской суд постановил арестовать Ильину до 7 июня, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте. По данным суда, до задержания ректор проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в центре Пскова. Ильина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, касающемуся мошенничества в особо крупном размере.

    В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей.

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    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    10 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году более 800 тыс. пенсионеров в России получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда.

    Количество принятых решений об установлении таких выплат составило 812 849, передает РИА «Новости».

    Эти выплаты предоставляются, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

    Все пенсионные накопления выплачиваются одной суммой. Граждане, уже получившие такую выплату, могут повторно обратиться за ней, если на их счет поступят новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после предыдущего обращения.

    Такие выплаты также предусмотрены для граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

    Ранее Соцфонд рассказал об условиях назначения пенсии в 2025 году. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей.

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    11 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил центральноазиатским странам потерпеть в должности Каю Каллас, сравнив ее нахождение на посту с терпением ущерба от антироссийских санкций.

    Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Алма-Ате, посоветовал центральноазиатским странам терпеть главу дипломатии Евросоюза, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это будет легче, чем терпеть ущерб собственному народу из-за антироссийских санкций, к которым призвала Каллас.

    Лавров отметил, что государства Центральной Азии также страдают от санкций, введенных против России, и предложил им «перетерпеть» эту ситуацию.

    Ранее Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии, подчеркнув, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

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    11 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Армения может прекратить существование, если ее отношения с Россией ухудшатся, и выразила надежду, что такого развития событий не произойдет.

    По ее словам, Армения как государство может прекратить свое существование, передает РИА «Новости».

    «Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения... России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще», – сказала Симоньян.

    Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

    В Кремле негативно отнеслись к запрету на въезд в Армению некоторым россиянам.

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    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 01:00 • Новости дня
    В Тунисе освобождены 11 россиян после многомесячного заключения

    С группы россиян в Тунисе сняли подозрения в терроризме и освободили

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму, после снятия с них всех обвинений.

    Адвокат Олфа Хаджри сообщила корреспонденту ТАСС, что 11 граждан России, задержанных в середине ноября 2024 года в Тунисе, были официально освобождены. Решение об освобождении было принято следственным судьей после снятия подозрений в причастности к терроризму.

    Тунисская газета UniversNews ранее сообщила, что обвинения с россиян были сняты 10 апреля, и дело передано в суд первой инстанции провинции Кассерин. С россиян сняты все подозрения, и они освобождены. Посольство России в Тунисе пока не комментирует эту информацию.

    Задержание россиян произошло в середине ноября 2024 года в провинции Кассерин, куда они отправились с исследовательско-краеведческими целями. При их задержании тунисские правоохранительные органы обнаружили профессиональную видеосъемочную технику, что вызвало подозрения. Район, куда отправились россияне, особо контролируется из-за стратегических объектов и угрозы терроризма, что и стало основанием для их задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года стало известно, что в Тунисе 11 задержанных российских туристов находятся в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека, сообщила невеста одного из задержанных.

    Доступ родственников к россиянам, задержанным в Тунисе несколько месяцев назад, оказался осложнен, из-за отпуска чиновника, отвечающего за разрешения на посещения.

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    Тарифные войны вернули страхи времен пандемии

    Американцы «слишком возбуждены» и «немного напуганы», внезапно признал президент Соединенных Штатов. И действительно, по всей стране наблюдается всплеск движения так называемых выживальщиков, которые активно готовятся к катастрофам и бедствиям. Что же спровоцировало эту волну и каких именно потрясений ожидают американцы? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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