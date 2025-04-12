Мерц: Политика Трампа увеличила риск финансового кризиса

Мерц заявил о риске финансового кризиса из-за торговой политики Трампа

Tекст: Мария Иванова

Мерц выразил обеспокоенность, что торговая политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового мирового финансового кризиса, сообщает ТАСС.

В интервью газете Handelsblatt Мерц подчеркнул, что, хотя очередной кризис неизбежен, действия Трампа могут приблизить его начало. Он заявил: «Политика президента Трампа повышает риск, что следующий финансовый кризис наступит раньше, чем ожидается».

Мерц также сообщил о намерении посетить США для встречи с Трампом, хотя конкретной даты поездки пока нет. Перед этим он планирует согласовать общую позицию с европейскими партнерами, чтобы выступить единым фронтом в переговорах. Политик считает, что Евросоюз должен продемонстрировать свою дееспособность и подчеркнуть свою заинтересованность в крепких отношениях с США.

Он также высказал надежду на заключение трансатлантического торгового соглашения, переговоры о котором велись с 2013 по 2017 год. Мерц отметил, что нулевые пошлины на все товары были бы выгодны для обеих сторон. При этом он признал, что критика Трампа в адрес ЕС в части низких оборонных расходов частично обоснована, подчеркнув, что Европа долгое время «ездила без билета за счет американцев».

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