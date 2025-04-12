Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
Российские полки «Север» начали бои в окрестностях Горналя в Курской области
Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.
Военнослужащие из 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области и ведут там боевые действия, сообщает РИА Новости. Бои в этом районе продолжаются, российские силы пытаются закрепиться на данных позициях.
Ранее Министерство обороны сообщило, что бойцы группы «Север» нанесли поражение украинским формированиям из семи бригад в районах Горналя и Олешни. Это стало результатом активных боевых действий, которые продолжаются с утра, как уточнили в группировке.
Также в районе работают подразделения 30-го полка, которые ведут боевые действия против украинских военных. Сообщается, что украинские силы пытаются противодействовать продвижению российских войск, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерию, чтобы нарушить логистические цепи российской армии.
Украинские войска, обороняясь, стараются удержать свои позиции любой ценой. Они используют складки местности и укрытия, чтобы скрыться от наступления российских сил. Российские военные продолжают атаковать, стремясь захватить под контроль населенный пункт, сообщили в группировке.
Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье. При этом ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область.