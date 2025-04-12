Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области

ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Российские морпехи начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области – Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где засели около 300 украинских солдат, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В операции участвуют военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты, которым удалось подойти вплотную к монастырю, они предпринимают попытки пробиться на его территорию.

Сообщается, что внутри монастыря находятся бойцы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские разведчики с помощью дронов установили наблюдение за выходами из секретного лаза, которым, по имеющимся данным, пользуются заблокированные украинские солдаты.

Ранее подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов к востоку от монастыря, что позволило им приблизиться к укреплениям противника.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.