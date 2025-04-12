  • Новость часаБойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    13 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 18:55 • Новости дня

    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области

    Российские полки «Север» начали бои в окрестностях Горналя в Курской области

    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

    Военнослужащие из 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области и ведут там боевые действия, сообщает РИА Новости. Бои в этом районе продолжаются, российские силы пытаются закрепиться на данных позициях.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что бойцы группы «Север» нанесли поражение украинским формированиям из семи бригад в районах Горналя и Олешни. Это стало результатом активных боевых действий, которые продолжаются с утра, как уточнили в группировке.

    Также в районе работают подразделения 30-го полка, которые ведут боевые действия против украинских военных. Сообщается, что украинские силы пытаются противодействовать продвижению российских войск, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерию, чтобы нарушить логистические цепи российской армии.

    Украинские войска, обороняясь, стараются удержать свои позиции любой ценой. Они используют складки местности и укрытия, чтобы скрыться от наступления российских сил. Российские военные продолжают атаковать, стремясь захватить под контроль населенный пункт, сообщили в группировке.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье. При этом ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область.

    11 апреля 2025, 21:28 • Новости дня
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы штурмуют укрепление ВСУ в Горнальском монастыре Курской области, где заблокированы около 300 украинских военных.

    Российские морпехи начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области – Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где засели около 300 украинских солдат, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В операции участвуют военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты, которым удалось подойти вплотную к монастырю, они предпринимают попытки пробиться на его территорию.

    Сообщается, что внутри монастыря находятся бойцы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские разведчики с помощью дронов установили наблюдение за выходами из секретного лаза, которым, по имеющимся данным, пользуются заблокированные украинские солдаты.

    Ранее подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов к востоку от монастыря, что позволило им приблизиться к укреплениям противника.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    12 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине

    Reuters: США потребовали у Украины передать контроль над трубопроводом Газпрома

    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Соединенные Штаты разработали проект соглашения с требованием передачи контроля над трубопроводом Газпрома, проложенным через Украину в Европу, сообщает Reuters.

    Переговоры по этому проекту прошли в пятницу в Вашингтоне. Источники агентства указали на напряженный характер обсуждений, отметив, что перспективы достижения успеха остаются невысокими. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», – заявил собеседник агентства.

    Американская администрация представила проект в марте, и он был охарактеризован как «максималистский». В Министерстве финансов США сообщили, что консультации носят «технический характер». Украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по данному соглашению о полезных ископаемых.

    По информации Reuters, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко намерены приехать в Вашингтон через две недели. Они примут участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров, что вызывает беспокойство из-за увеличенного потребления газа, сообщил «Газпром».

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах были назначены на 11 апреля в Вашингтоне, как сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.

    Коментарии (19)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

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    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

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    12 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    На Украине погиб пилот истребителя F-16 ВСУ

    ВСУ сообщили о гибели пилота F-16 в результате катастрофы 12 апреля

    На Украине погиб пилот истребителя F-16 ВСУ
    @ Gianluca Vannicelli/IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.

    Воздушные силы Украины подтвердили гибель пилота истребителя F-16, сообщает ТАСС.

    Обстоятельства происшествия, а также информация о возможной утере самого самолета остаются неизвестными. По данным, предоставленным украинской стороной, точное количество переданных западными странами F-16 неизвестно.

    Единственный на данный момент подтвержденный случай утери самолета этого типа произошел в августе прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, в то время как ВСУ избегали попадания F-16 в зону действия российских РЛС «Небо», а украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35.

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    12 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по авиационному предприятию ВПК Украины, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотников, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и пять снарядов американский РСЗО HIMARS, а также 154 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотников, 601 ЗРК, 22 811 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23518 орудий полевой артиллерии и минометов, более 34 тыс. единиц специальной техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ, а до этого они поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ.

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    11 апреля 2025, 20:17 • Новости дня
    Reuters: На Украине началась подготовка к выборам

    Председатель Верховной рады Стефанчук заявил о начале подготовки к выборам

    Reuters: На Украине началась подготовка к выборам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине стартовала подготовка к будущим выборам, однако процесс находится на ранней стадии, сообщает Reuters.

    На Украине началась подготовка к будущим выборам, которая пока находится на ранней стадии, сообщает Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

    Согласно данным агентства, после завершения конфликта Украина должна будет принять новый закон, который определит сроки и правила голосования. Руслан Стефанчук отметил, что чиновники и эксперты уже начали рассматривать этот вопрос. Однако пока работа над проектом конкретного закона не ведется. Также еще не принято решение о последовательности организации местных, парламентских и президентских выборов, и их одновременное проведение спикер считает нереалистичным.

    Издание «Страна.ua» ранее писало о начавшейся подготовке к выборам в офисе Владимира Зеленского. Ключевую роль в этом процессе играет глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Один из вариантов проведения выборов предполагает использование государственного приложения «Дия». Также поступали сообщения о возможной корректировке результатов выборов с его помощью.

    Журнал The Economist в конце марта, ссылаясь на источники в Киеве, предположил, что в случае полного прекращения огня в апреле выборы президента Украины могут состояться в начале июля. Это связано с желанием Владимира Зеленского избежать конкуренции.

    Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук уверен, что законодатели наверняка продлят военное положение после его истечения 9 мая, что снова отодвинет срок выборов президента на Украине.

    Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.

    Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

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    12 апреля 2025, 15:31 • Новости дня
    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

    Лавров назвал заявления Зеленского об евровойсках на Украине шизофреническими

    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о необходимости иностранных военных и отказе от миротворцев на Украине очевидно являются шизофреническими и противоречивыми, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме, заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости миротворцев и иностранных военных на Украине являются шизофреническими, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что глава киевского режима заявляет о необходимости вооружения, а не миротворцев, что противоречит идее миротворческой операции.

    Министр указал на то, что европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, упускают из виду важные нюансы, касающиеся НАТО и территориальных вопросов, что приводит к искажению предложений о временном прекращении огня. Лавров подчеркнул, что администрация Зеленского отвергла эти предложения, настаивая на получении оружия.

    Лавров также выразил мнение, что инициатива некоторых европейских лидеров по размещению миротворческих сил на Украине направлена не на поддержание мира, а на сохранение нацистского режима в Киеве. По его словам, под видом миротворческих сил планируется защита существующего режима, а не стабилизация ситуации в регионе.

    Лавров заявил, что Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

    Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    12 апреля 2025, 16:27 • Новости дня
    Лавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
    Лавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме, что президент США Дональд Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что устранение коренных причин является единственным способом решения проблемы и установления длительного мира. По его словам, Трамп был первым западным лидером, кто несколько раз убедительно отметил, что вступление Украины в НАТО было бы огромной ошибкой.

    Лавров также отметил, что у России и США есть потенциал для налаживания отношений. «Потенциал есть всегда», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности более активных действий по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Министр подчеркнул, что хорошие отношения между США и Россией, а также с Китаем, не несут ничего плохого.

    По мнению Лаврова, нынешние отношения между Россией и администрацией Трампа характеризуются простым диалогом без диктата и предварительных условий. Он отметил, что это «очень банальная вещь», когда страны просто общаются друг с другом, не предъявляя жестких требований.

    Лавров ранее заявил, что США проявляют желание разобраться в причинах украинского конфликта, в отличие от Европы, которая их игнорирует.

    Газета ВЗГЛЯД также писала про первые результаты, достигнутые на переговорах президентов США и России, которые заключались в договоренностях по урегулированию кризиса на Украине.

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    12 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Лавров об урегулировании на Украине: Россия – не про территории, а про народ
    Лавров об урегулировании на Украине: Россия – не про территории, а про народ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Для России важно не столько разрешение территориальных вопросов, сколько судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это все не про территории. Для нас это все про народ, который живет на этих землях», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

    По его словам, жители, чьи предки основали и развивали города и инфраструктуру, такие как Одесса, остаются в центре внимания России, передает ТАСС.

    Министр добавил, что исторические изменения, произошедшие в результате поворотов истории в советское время, сделали эти регионы частью Украины. Это, по мнению Лаврова, происходило в целях консолидирования и нейтрализации радикальных настроений на западе Украины после ее присоединения к Советскому Союзу после ВОВ.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

    премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

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    12 апреля 2025, 06:51 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку прорыва ВСУ на российскую территорию из села Запселье
    «Северяне» пресекли попытку прорыва ВСУ на российскую территорию из села Запселье
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группировка войск «Север» уничтожила штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся прорваться на российскую территорию из села Запселье в Сумской области, нанеся комплексное огневое поражение.

    Группировка войск «Север» успешно отразила попытку прорыва штурмовых групп ВСУ на БТР из села Запселье, находящегося в Сумской области, на российскую территорию. В результате комплексного огневого поражения личный состав и техника противника были уничтожены, говорится в Telegram-канале группировки.

    Враг продолжает перебрасывать штурмовые группы в Краснояружский район. «Северяне» нанесли мощные удары по живой силе и технике противника, продолжая освобождение Курской области. Также на Сумском направлении российские войска продолжают уничтожать оставшихся на российской территории солдат ВСУ.

    В Краснояружском приграничье уничтожение живой силы противника происходило с использованием артиллерии. Сводная штурмовая группа ВСУ, выдвинувшаяся из окрестностей Миропольского, была уничтожена в районе госграницы. Из Юнаковки ВСУ пытались перебросить несколько штурмовых групп, но они были уничтожены около границы.

    Анализ некрологов показал, что ВСУ несут значительные потери на Сумском направлении благодаря успешным действиям ракетчиков и артиллеристов РФ.

    На Липцовском направлении была уничтожена боевая группа ВСУ с автомобильной техникой. В районе Волчанска российские штурмовики продвинулись на 90 метров, продолжая зачистку. За сутки было уничтожено 3 единицы вражеской бронетехники и 6 боевых групп противника. Противник потерял свыше 310 человек, из них более 240 на Сумском и свыше 40 на Краснояружском направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки российских войск «Центр», «Север», «Юг», «Восток» и «Днепр» уничтожили за сутки более тысячи украинских военных, а также боевую технику, включая танки и артиллерийские орудия.

    Также сообщалось, что группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

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    12 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Журналистка на Украине получила пять лет за видео мобилизации
    Журналистка на Украине получила пять лет за видео мобилизации
    @ Arne Dedert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское издание «Страна» сообщило о приговоре журналистке из Черновцов, получившей пять лет тюрьмы за публикацию видео с принудительной мобилизацией в TikTok.

    Суд на Украине вынес приговор журналистке, сообщает ТАСС. Женщина получила пять лет лишения свободы за видео, снятое в Черновцах на областном сборном пункте. Видео под названием «Спасаем парня» было размещено в TikTok и продемонстрировало, как сотрудники территориального центра комплектования проводят мобилизационные мероприятия.

    По данным издания «Страна», следствие сочло, что съемка военного объекта была незаконной. Несмотря на отсутствие прямых координат в материале и общеизвестность объекта, суд первой инстанции и апелляционный суд признали журналистку виновной. Кроме того, у нее конфисковали телефон.

    Защита утверждала, что целью съемки было освещение нарушения прав человека, однако это не убедило судей. Осенью прошлого года украинские суды начали выносить приговоры за публикации видео, освещающих насильственную мобилизацию, в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат сообщалось в конце марта. Харьковчане объединились для мести военкомам, выражая недовольство их действиями. В начале марта в Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата, что стало еще одним проявлением протестного настроения.

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    11 апреля 2025, 20:43 • Новости дня
    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»

    Арт-объект в виде трубы установили в Курске в честь операции «Поток» в Судже

    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.

    На Театральной площади в центре Курска появился арт-объект: фрагмент трубы, установленный на черном пьедестале, передает РИА «Новости». Это символическое напоминание о недавней операции «Поток», в ходе которой российские военные обошли позиции ВСУ в курской Судже, используя газопровод в качестве подземного хода.

    В драматическом театре Курска пройдет выставка, на которой будут представлены фотографии и личные вещи участников этой операции.

    Операция «Поток» была проведена в начале марта и стала ключевым шагом в освобождении города Суджа и значительной части Курской области, находившейся под контролем ВСУ. В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, а также подразделения различных бригад ВДВ, мотострелковых и спецназа Росгвардии, включая группу «Аида» спецназа «Ахмат».

    Эти подразделения совершили обходной маневр длиной 15 километров, пройдя по трубе газопровода, и неожиданно вышли на поверхность у Суджи, что позволило им освободить промышленную зону города.

    Священник отец Алексей вместе со штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    12 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника около Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 155-мм гаубица М777 и три миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 бронемашины, 2678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье

    Поздно вечером сообщалось, что ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ.

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    12 апреля 2025, 05:22 • Новости дня
    Группировки российских войск уничтожили за сутки более 1 тыс. украинских военных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группировки российских войск «Центр», «Север», «Юг», «Восток» и «Днепр» уничтожили за сутки более тысячи украинских военных, а также боевую технику, включая танки и артиллерийские орудия.

    Группировка войск «Центр» уничтожила свыше 425 украинских военных и шесть боевых бронированных машин. Начальник пресс-центра Александр Савчук отметил, что подразделения заняли более выгодные позиции, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов, передает ТАСС.

    На белгородском направлении войска «Север» уничтожили до 80 украинских военных и танк. Начальник пресс-центра Ярослав Якимкин сообщил, что поражены формирования механизированных бригад и территориальной обороны в районах Малой Рыбицы, Миропольского, Турьи и Угроедов Сумской области.

    Согласно информации старшего офицера Евгения Третьякова, группировка «Юг» нанесла потери ВСУ до 305 военных, уничтожив также танк и три склада боеприпасов в районах Щербиновки и других. Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Калиново, Клебан-Бык и Григоровка

    Начальник пресс-центра «Восток» Александр Гордеев сообщил, что в результате действий группировки уничтожены более 165 украинских военнослужащих и девять пунктов управления беспилотной авиацией в районах Богатыря и других.

    Группировка «Днепр», как сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кодрян, уничтожила до 85 солдат ВСУ и бронетранспортер в районах Новоданиловки и Токаревки, продолжая выполнять боевые задачи специальной военной операции.

    Напомним, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    На протяжении недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожать формирования ВСУ на территории Курской области, освободив Гуево в Курской области, Басовку и Журавку в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР.

    Бойцы Северной группировки ВС России успешно продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который противник использовал в качестве укрепленного района.

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