Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
Кремль осудил отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС на World Press Photo
Кремль и МИД осудили отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС на World Press Photo
Отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения World Press Photo вызвал резкую критику со стороны Кремля, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это решением «актом самострела».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отзыв приглашения Михаилу Терещенко на церемонию World Press Photo является актом, «противоречащим здравому смыслу и духу журналистской солидарности», передает ТАСС.
В свою очередь Мария Захарова, официальный представитель МИД, в своем Telegram-канале также раскритиковала решение организаторов, называя его «актом самострела». По ее мнению, ситуация абсурдна до такой степени, что возникает вопрос: «Фотографии на конкурс теперь будут принимать только с нейтральными сюжетами, вроде природы и бабочек?»
Захарова отметила, что агентство ТАСС исторически было связано с World Press Photo, неоднократно завоевывая главные призы, начиная с 1956 года. Она подчеркнула, что более 25 раз фотографии ТАСС становились призерами конкурса, способствуя его престижу.
Ранее организаторы World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения в Амстердаме, ссылаясь на «возросшую напряженность на европейском континенте», хотя его работы остаются в конкурсе.
При этом на прошлой неделе Международный конкурс World Press Photo поддержал проект фотокорреспондента ТАСС Михаила Терещенко о протестах в Грузии, отклонив жалобы на его победу в региональном отборе.