Кремль осудил отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС на World Press Photo

Кремль и МИД осудили отзыв приглашения фотокорреспонденту ТАСС на World Press Photo

Tекст: Мария Иванова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отзыв приглашения Михаилу Терещенко на церемонию World Press Photo является актом, «противоречащим здравому смыслу и духу журналистской солидарности», передает ТАСС.

В свою очередь Мария Захарова, официальный представитель МИД, в своем Telegram-канале также раскритиковала решение организаторов, называя его «актом самострела». По ее мнению, ситуация абсурдна до такой степени, что возникает вопрос: «Фотографии на конкурс теперь будут принимать только с нейтральными сюжетами, вроде природы и бабочек?»

Захарова отметила, что агентство ТАСС исторически было связано с World Press Photo, неоднократно завоевывая главные призы, начиная с 1956 года. Она подчеркнула, что более 25 раз фотографии ТАСС становились призерами конкурса, способствуя его престижу.

Ранее организаторы World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения в Амстердаме, ссылаясь на «возросшую напряженность на европейском континенте», хотя его работы остаются в конкурсе.

При этом на прошлой неделе Международный конкурс World Press Photo поддержал проект фотокорреспондента ТАСС Михаила Терещенко о протестах в Грузии, отклонив жалобы на его победу в региональном отборе.