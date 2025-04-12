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    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    12 апреля 2025, 11:00 • Новости дня

    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса

    Политолог Рудаков: Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении внеземного пространства

    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоение космоса стимулирует развитие науки, безопасности и экономики. Россия является космической державой полного цикла, имея собственные космические технологии, космодромы и спутниковую группировку. Сейчас поставлены амбициозные цели на будущее, связанные с освоением дальнего космоса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рудаков и Станислав Корякин. 12 апреля в России отмечается День космонавтики.

    «Космическая отрасль давно стала визитной карточкой России. Исследование внеземного пространства является миссией нескольких поколений. Нам есть, чем гордиться: мы первыми начали космическую гонку, Константин Циолковский спроектировал ракету для межпланетных полетов еще в 1903 году», – напоминает политолог Александр Рудаков.

    «Уже в советское время наши ученые, инженеры, конструкторы во главе с Сергеем Королевым реализовали амбициозные идеи великого философа. По многим направлениям освоения космического пространства мы тоже стали первыми: первыми вывели спутник на орбиту, первыми покорили космос. Подвиг Юрия Гагарина никогда не будет забыт потомками», – добавляет он.

    «И сегодня это направление остается приоритетным для России, большое внимание отрасли уделяет президент Владимир Путин. Его позиция всегда базировалась на том, что космическая отрасль является стратегической для укрепления технологического суверенитета страны и конкурентоспособности страны», – полагает эксперт.

    «Покорение космоса становится мощнейшим стимулом развития науки, обеспечения безопасности, роста экономики. Во многом благодаря реализации президентского курса мы сохраняем лидирующие позиции в освоении внеземного пространства. При этом важно отметить, что в этом плане мы являемся полностью самостоятельными», – отмечает собеседник.

    «Россия – космическая держава полного цикла: мы имеем собственные средства запуска, космодромы и системы мониторинга, спутниковую группировку. Но отрасль не стоит на месте, есть большие планы на будущее. Впереди – создание национальной орбитальной станции, в 2027 году состоится запуск первого модуля», – напоминает он.

    «Таким образом, мы закладываем фундамент к освоению дальнего космоса. Важно понимать, что изучение внеземного пространства – это не просто вопрос престижа, но сфера, способная качественно улучшить жизнь простых россиян. То есть в исследовании космоса в равной степени заинтересованы государство, бизнес и общество», – акцентирует эксперт.

    «Космическая отрасль – это помимо всего прочего возможность создания новых материалов, развитие современных технологий медицины, связи, новые технологии геологоразведки, которые напрямую влияют на открытие и разработку месторождений и добычу полезных ископаемых. Исследования внеземного пространства носят не только научную ценность, но и напрямую влияют на наполнение федерального бюджета, их конечные результаты дают возможность направлять средства на социальные нужды граждан», – уточнил Рудаков.

    Покорение космоса – то, чем по праву может гордиться Россия, согласен Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ. «Изначально это было не только вопросом престижа страны, но и важным направлением обеспечения ее безопасности. Выведение объектов на орбиту способствует наращиванию военного потенциала государства. Неслучайно между СССР и США развернулась гонка за исследование внеземного пространства», –  подчеркнул он.

    «Советский союз вывел на орбиту станцию «Мир», что обеспечило нашей стране лидерство в покорении космоса. Уже потом была запущена МКС, которая долгое время оставалась пространством международного сотрудничества, несмотря на все перипетии международной политики», – добавил он.

    «Сегодня космос играет важную роль для развития науки. Это идеальное место для проведения различных исследований, способных улучшить экономику нашей страны», – поясняет собеседник. – «Кроме того, изучение космоса принципиально важно для совершенствования методов связи и разведки, что может найти свое применение не только на полях СВО, но и в деле освоении Арктики. То есть активная деятельность во внеземном пространстве способна дать импульс ко всестороннему развитию России».

    Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики. Праздник был учрежден еще в СССР и посвящен чествованию первого полета человека в космос в 1961 году. Им стал Юрий Гагарин. Время его пребывания во внеземном пространстве составило 108 минут. Памятная дата была установлена по просьбе второго астронавта Германа Титова.

    Сегодня Россия продолжает развитие успехов Советского Союза в деле изучения космоса. Так, 8 апреля состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». На борту аппарата также находились члены экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС.

    На ваш взгляд
    Когда человечество колонизирует Марс?





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    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    11 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил центральноазиатским странам потерпеть в должности Каю Каллас, сравнив ее нахождение на посту с терпением ущерба от антироссийских санкций.

    Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Алма-Ате, посоветовал центральноазиатским странам терпеть главу дипломатии Евросоюза, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это будет легче, чем терпеть ущерб собственному народу из-за антироссийских санкций, к которым призвала Каллас.

    Лавров отметил, что государства Центральной Азии также страдают от санкций, введенных против России, и предложил им «перетерпеть» эту ситуацию.

    Ранее Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии, подчеркнув, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

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    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

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    11 апреля 2025, 17:30 • Новости дня
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    @ Юрий Заритовский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева, критика Николая Эппле и журналистку Анну Кретникову в реестр иностранных агентов.

    В реестр также добавлены украинская журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции», передает РИА «Новости».

    Козырев был первым министром иностранных дел в истории России и занимал эту должность с октября 1990-го по январь 1996 года. Он начал свою работу на посту главы МИД РСФСР, но продолжил в российском правительстве после распада СССР.

    После окончания своей карьеры в российском правительстве Андрей Козырев уехал в США, где проживает с семьей с 2012 года. В настоящее время он живет в Майами.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке депутатами законов об усилении контроля за иностранными агентами.

    Напомним, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признавать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России. Также Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений. Кроме того, иноагентам будет запрещено заниматься образованием в России.

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    11 апреля 2025, 19:25 • Новости дня
    Российские летчики заметили НЛО в небе над Владимиром
    Российские летчики заметили НЛО в небе над Владимиром
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилоты самолета авиакомпании «Россия» во время рейса из Ижевска в Москву заметили в небе неопознанный летающий объект, сообщают СМИ.

    В четверг пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Ижевска в Москву. Когда лайнер находился примерно в 60 километрах юго-восточнее Владимира, экипаж доложил о наблюдении неопознанного летающего объекта, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

    Объект представлял собой белый шар-зонд и находился слева по курсу на удалении 20 км выше уровня полета. Информация о произошедшем была передана органам противовоздушной обороны. Несмотря на наблюдение НЛО, полет прошел в штатном режиме и на его безопасность это никак не повлияло.

    В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.

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    11 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
    Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость формирования нового облика Военно-морского флота в условиях мировых угроз и цифровой революции.

    На совещании по развитию ВМФ он акцентировал внимание на динамике мировой обстановки и новых угрозах, в том числе на морских направлениях, передает ТАСС. Путин отметил, что бурная технологическая и цифровая революция, роботизация и внедрение беспилотных систем требуют пересмотра подходов к развитию флота.

    В своей речи президент подчеркнул, что полученный в ходе специальной военной операции опыт должен учитываться в программах подготовки российских военных моряков. Он указал на важность современной стратегии и тактики ведения боевых действий, которые должны быть основой обучения моряков.

    Путин заявил: «Очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем, все это требует формирования нового облика ВМФ».

    Также президент подчеркнул: «Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта специальной военной операции».

    Ранее Путин заявил о постоянном внимании к развитию ВМФ России.

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    11 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Рядовой ВС России вынудил ВСУ отступить на важном участке фронта

    Минобороны: Рядовой ВС России Дубина вынудил ВСУ отступить на важном участке фронта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядовой ВС России Виктор Дубина с помощью артиллерийского удара смог уничтожить бронетехнику и живую силу ВСУ, что вынудило украинские войска отступить с важного участка фронта, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, украинские силы, не желая уступать, запросили подкрепление, передает РИА «Новости». Однако благодаря оперативным действиям Дубины, который получил координаты от разведывательной группы, удалось предотвратить это.

    Дубина навел орудие на цель и выполнил огневую задачу, уничтожив основную часть бронетехники и живой силы ВСУ. Это вынудило украинские войска отступить с важного участка фронта, где происходило сражение. Уточняется, что действия Дубины и его расчетов позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

    Напомним, украинские подразделения не смогли удержать контроль над позициями в селе Гуево в Курской области, что вынудило их отступать под натиском группировки «Север».

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    11 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Экономист сообщил об увеличении пенсий для пяти категорий россиян в мае

    Экономист Балынин сообщил об увеличении пенсий для пяти категорий россиян в мае

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мае в России увеличатся пенсии для ветеранов, льготников и работников авиации и угольной промышленности, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

    В мае пенсии пяти категорий россиян увеличатся, передает «Газета.Ru». Балынин сообщил, что инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и другие ветераны получат выплату в 80 тыс. рублей. Повышение пенсий затронет также россиян, работавших в тылу и награжденных орденами и медалями СССР.

    Третья категория – граждане, достигшие 80 лет. Для них пенсии увеличатся более чем на 10 тыс. рублей. Это произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты и надбавки в 1314 рублей.

    Члены летных экипажей гражданской авиации с выслугой 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин получат доплаты. При увольнении по состоянию здоровья выслуга снижается до 20 и 15 лет соответственно.

    Работники угольной промышленности получат индивидуально рассчитанные доплаты, если проработали в отрасли 25 лет. Балынин отметил, что для перерасчета пенсий документы необходимо было подать до 31 марта 2025 года.

    Ранее экономисты назвали профессию, обеспечивающую высокую пенсию.

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    12 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Вице-президент РАН рассказал, когда дальний космос станет доступным для людей

    Чернышев предсказал пилотируемые миссии в дальний космос через 3-4 поколения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-президент РАН Сергей Чернышев заявил, что пилотируемые миссии в дальний космос станут возможны для человечества через три-четыре поколения, подчеркнув важность исследований на орбитальной станции для подготовки таких экспедиций.

    Как сообщает РИА «Новости», вице-президент РАН Сергей Чернышев в интервью отметил, что человечество сможет организовывать пилотируемые миссии в дальний космос через три-четыре поколения.

    Он подчеркнул, что исследования на Российской орбитальной станции с полярной орбитой имеют большое значение, так как они проводятся в условиях, близких к условиям Луны и других планет или дальнего космоса.

    Чернышев уточнил, что по галактическим меркам жизнь на Земле имеет ограниченный срок, поэтому необходимо думать о возможном переселении на ближайшие планеты. В первую очередь, ученые должны исследовать Луну, изучая ее ресурсы, такие как минералы и ледяные отложения. Эти ресурсы могут использоваться для получения водорода и кислорода, необходимых для топлива и дыхания.

    По словам Чернышева, такие исследования открывают технологические возможности для создания лунной базы и подготовки миссий на более дальние расстояния. Эти миссии будут необходимы для изучения Марса, Венеры и, возможно, дальних астероидов, что позволит человечеству расширять свои горизонты в космосе.

    Ранее космонавты на Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали им благополучия и радости от новых побед в космосе.

    Результаты опроса «Почта банка» показали, что половина россиян мечтают о путешествии в космос, но большинство из них считают приемлемой стоимостью поездки менее 100 тыс. рублей.

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    12 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
    Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

    «Поздравляю вас с Днем космонавтики – с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова – первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Президент отметил эпохальное значение первого полета в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, назвав его великим триумфом России. Он подчеркнул, что это событие останется ярким вехой в истории XX века.

    «Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», – отметил глава государства.

    Путин также выразил гордость за ученых, конструкторов и космонавтов, которые стояли у истоков национальной космической программы. Он отметил их вклад, как патриотов, в развитие отрасли.

    «Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции. И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы», – подчеркнул он.

    Путин выразил уверенность, что ракетно-космическая отрасль станет драйвером роста российской экономики за счет совершенствования производства и разработки инновационных технологий.

    «Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего», – заключил президент.

    Напомним, в 2025 году исполняется 64 года с того момента, как Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл новую эру в истории цивилизации, совершив первый в мире орбитальный полет вокруг Земли.

    Газета ВЗГЛЯД подготовила открытки, которыми можно оригинально и душевно поздравить родных, друзей и коллег с Днем космонавтики.

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    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

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    11 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    The Times назвала решающей роль британских военачальников на Украине

    The Times раскрыла уровень вовлеченности ВС Британии в украинский конфликт

    Tекст: Ирма Каплан

    Британские военные участвуют в обучении украинских военных и активно поставляют Украине вооружения, что усилило участие страны в конфликте, подчеркивает The Times.

    Участие Великобритании в украинском конфликте и провальном весеннем контрнаступлении ВСУ 2023 года по большей части оставались в тайне, однако масштабы вовлеченности британских военных несоизмеримо велики, пишет The Times.

    По данным газеты, британские специалисты отправились на Украину обучать ВСУ управлению поставляемыми Лондоном противотанковыми комплексами еще в феврале 2022 года. В мае 2023 года военных специалистов королевства тайно переправили на Украину для оснащения самолетов ВСУ ракетами Storm Shadow и обучения ими управлять.

    Кроме того, никто не сравнится с британцами по частоте поездок в Киев, в том числе неофициальных, объему помощи в разработке планов боевых действий и сборе важной развединформации, считает газета.

    «В начале лета 2023 года, когда украинская армия начала свое «весеннее наступление», кодовое название для одного решающего броска было не в честь украинского деятеля или места, а в честь британского политического деятеля», – указывает издание.

    Им стал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам одного из украинских военных источников, за поддержку Украины Уоллеса прозвали «человеком, который спас Киев», а военную операцию назвали в его честь «Ось Уоллеса».

    «Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – отмечал в беседе с ТАСС посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    Он отмечал, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow требуют участия специалистов, которыми могут быть только британцы. Техника сложная, поэтому невозможно себе представить, что ею могут оперировать украинские военные, подчеркивал российский посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине, чтобы усилить ее позиции в условиях затянувшихся переговоров о прекращении огня с Россией.

    При этом шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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