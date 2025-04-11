Евросоюз провел учения в Венгрии с переброской 5 тыс. военных

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Euractiv силы кризисного реагирования ЕС были сформированы в марте 2022 года, и нынешние учения стали третьими по счету, после Испании и Германии, передает РБК. Европейские военные чиновники подчеркивают, что учения стали «наиболее конкретными».

Сценарий учений предполагает, что лидер вымышленной страны Сеглия, расположенной «на континенте, напоминающем Африку», обратился к ЕС за военной поддержкой из-за угрозы нестабильности после переворота в соседнем государстве. От запроса на вмешательство до готовности к развертыванию сил прошло 40 дней. Генерал-лейтенант Мишель ван дер Лаан отметил, что такой срок является «просто смешным» и подчеркнул необходимость подобных учений.

Ван дер Лаан добавил, что необходимо улучшать военную мобильность и сокращать бюрократию, чтобы ускорить переброску войск. Также он предложил рассмотреть возможность увеличения численности сил ЕС свыше 5 тыс. человек. По его словам, хотя внимание сосредоточено на Востоке и России, число угроз растет, и силы могут быть развернуты для обеспечения безопасности в Красном море или для реагирования на перевороты в Африке.

Европейские чиновники сомневаются, смогут ли эти силы кардинально изменить ситуацию на местах, пишет Euractiv. Однако Ван дер Лаан отметил, что они могут участвовать в наращивании потенциала Украины, включая создание учебных площадок, направление военных советников и образование в военных академиях.

Ван дер Лаан также подчеркнул, что силы кризисного реагирования ЕС вряд ли сыграют ключевую роль в случае прекращения огня на Украине, так как уже существует «коалиция желающих». Однако ЕС может принять участие в наращивании военного потенциала Украины через различную поддержку и обучение.

Ранее Финляндия запланировала проведение ночных летных учений вертолетного батальона в регионе Кюменлааксо у границы с Россией.