S7 начнет серийное производство самолета Tango в 2026–2027 гг

S7 планирует начать серийное производство самолета Tango в конце 2026 – начале 2027 года

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, S7 Group намерена начать серийное производство четырехместного легкомоторного самолета Tango в конце 2026 или начале 2027 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании, подчеркнув, что сейчас проходит обширная программа летных испытаний, и они нацелены на успешное завершение этого этапа.



Представители S7 отметили высокий интерес к самолету Tango со стороны летных училищ и государственных предприятий, которые планируют использовать машину в труднодоступных регионах России. Это свидетельствует о значительном спросе на данный тип воздушного судна.

Самолет Tango был разработан на технической базе S7 в Торбеево и совершил свой первый полет на аэродроме в Московской области в сентябре 2024 года. Управлял испытательным полетом летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук из Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина.

Первоначально Tango оснащался двигателем бельгийского производства UL Power 520is, однако S7 ведет работы по созданию собственного аналога. В феврале был представлен новый двигатель АПД-520 на выставке NAIS-2025, который в настоящее время проходит тестовые испытания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летный демонстратор воздушного судна Tango, созданного S7 Group, провел первый тестовый полет, а в России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации, которая поможет обучению и появлению новых пилотов на фоне запрета поставок самолетов и запчастей в страну.

