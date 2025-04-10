В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
Губернатор ЯНАО навестил ямальского ветерана СВО и его семью
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с участником специальной военной операции Василием Зыковым и его семьей.
Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, беседа была посвящена вопросам реабилитации ветерана, а также мерам поддержки действующих военнослужащих. Во встрече также принял участие глава Салехарда Алексей Титовский.
Василий Зыков был мобилизован осенью 2022 года и в феврале 2024-го вернулся домой после серьезного ранения. Сейчас он восстанавливается и уже вышел на работу инженером. Первичный курс реабилитации он прошел в окружной больнице, однако нуждается в дальнейшем обследовании в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.
«Ямал сотрудничает с ФЦН в Тюмени, лично знаю его руководителя. Там одни из лучших специалистов в стране. Договоримся, чтобы в ближайшее время организовать полное обследование и лечение», – заверил Дмитрий Артюхов. В рамках регионального реабилитационного сертификата семья Зыковых сможет использовать 300 тыс. рублей на отдых и восстановление в санатории.
После мобилизации Василия его семья получила поддержку от региона: супруге Юлии и дочери предоставили квартиру в капитальном доме по коммерческому найму. Кроме того, Зыкова прошла бесплатное обучение и получила водительские права. Сегодня она активно помогает фронту – плетет маскировочные сети, делает блиндажные свечи, а также вяжет игрушки, выручку от которых направляет на закупку гуманитарной помощи. Дочь Зыковых занимается танцами и вместе с мамой посещает центр «Северный характер», где проходят бесплатные тренировки для семей военнослужащих.
Во время встречи губернатор поделился планами по благоустройству городской среды и созданию новых спортивных зон, чтобы у жителей Салехарда было больше возможностей для занятий спортом. «Есть идея сделать благоустройство вдоль реки… С этого лета начнем благоустройство набережной у храма. Она станет центральной зоной отдыха в городе. Зимой там будем устанавливать елку и организовывать ярмарку. Конечно, там будут созданы хорошие возможности для спорта – спортплощадки, зона кроссфита, маршрут для пробежек», – отметил Артюхов.
Сейчас на Ямале действует порядка 60 региональных мер поддержки для участников СВО и их семей, и этот список продолжает расширяться. Также продолжается помощь бойцам на передовой.
Губернатор также пообещал выполнить просьбу бывших сослуживцев Зыкова, которые нуждаются в беспилотниках. По его словам, военнослужащим из подразделения «Росомахи» будут переданы дроны «Кречет» и Mavic.