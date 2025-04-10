Агент Ван Дамма объяснил молчание актера после уголовных обвинений

Агент обвиненного в торговле людьми Ван Дамма назвал претензии к актеру абсурдом

Tекст: Ирма Каплан

Агент Жан-Клода Ван Дамма Патрик Гоавек заявил, что обвинения в адрес актера о его якобы причастности к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, «абсурдны» и «необоснованны». Представленные факты о причастности актера преувеличены и не соответствуют действительности, заверил агент.

«Нам стало известно о статьях, в которых говорится о предполагаемой связи с происшествиями в Каннах г-на Жан-Клода Ван Дамма. Сообщенные там данные являются одновременно преувеличенными и недостоверными. Мистер Ван Дамм не желает комментировать или подпитывать этот слух, который столь же абсурден, сколь и необоснован», – приводит заявление Гоавека журнал People.

Расследование уголовного дела против Ван Дамма началось в Румынии, где ему предъявлено обвинение в сознательном вступлении в сексуальные отношения с женщинами, которые, как утверждается, стали жертвами торговли людьми. Это якобы произошло на мероприятии в Каннах, где актер будто бы получил пять румынских женщин в качестве «подарка».

Адвокат одной из жертв, Адриан Кукулис, сообщил, что женщины находились в уязвимом положении, их могли удерживать насильно. Подозреваемый, по его словам, знал об этом.

Инцидент стал частью масштабного расследования торговли людьми и несовершеннолетними, начатого в 2020 году. Следствие ожидает разрешение на возбуждение уголовного дела в Высоком кассационном суде Франции, после чего подозреваемые будут вызваны для дачи показаний в Румынии.

Как сообщала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, американская независимая киностудия «A24» ведет переговоры о приобретении прав на ремейк знаменитого боевика «Кровавый спорт», в котором Ван Дамм в 1988 году сыграл главную роль. К новой картине намерены привлечь успешного режиссера боевиков и молодого актера – главного героя.