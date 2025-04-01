Путин подал декларацию о доходах за 2024 год

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые документы были представлены в установленные законом сроки, передает ТАСС.

«Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», – прокомментировал представитель Кремля.

По закону, высокопоставленные государственные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

Начиная с 2023 года эти сведения больше не публикуются в СМИ и на официальных сайтах ведомств. Это стало возможным после подписания президентом Путиным указа в конце декабря 2022 года, который временно отменил публикацию подобных данных на период проведения специальной военной операции.

В январе прошлого года Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты, в которой говорилось, что в 2017–2022 годах он заработал более 67,5 млн рублей.