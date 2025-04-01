Банки потребовали от Роскомнадзора борьбы с мошенниками с кешбэком

Tекст: Александра Юдина

Банки России обратились к Роскомнадзору с просьбой принять меры против мошенничества с кешбэком, передает РБК.

Ассоциация предложила создать межбанковскую базу данных для отслеживания клиентов, использующих мошеннические схемы для получения кешбэка. Предложения включают активное блокирование статей и инструкций в интернете, которые призывают к обманным практикам.

В материалах АБР указывается, что некоторые клиенты-фродеры переходят из банка в банк, чтобы воспользоваться кешбэком за возвращенные товары.

Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких клиентов, но, в силу законодательства о защите персональных данных, не может делиться этой информацией с другими банками.

Ассоциация также подняла вопрос о законодательных изменениях, позволяющих банкам обмениваться информацией о таких клиентах.

В ответе Роскомнадзора отмечается готовность рассмотреть предложения АБР по изменению соответствующего законодательства в рамках своих полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники изобрели новую схему кражи денег у российских граждан с помощью «кэшбеков» на фейковых страницах маркетплейсов и интернет-магазинов.