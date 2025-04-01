Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.4 комментария
Банки потребовали от Роскомнадзора борьбы с мошенниками с кешбэком
Банки в России обеспокоены ростом числа клиентов, использующих схемы мошенничества с кешбэком, и предложили Роскомнадзору создать межбанковскую базу данных таких лиц, сообщает Ассоциация банков России (АБР).
Банки России обратились к Роскомнадзору с просьбой принять меры против мошенничества с кешбэком, передает РБК.
Ассоциация предложила создать межбанковскую базу данных для отслеживания клиентов, использующих мошеннические схемы для получения кешбэка. Предложения включают активное блокирование статей и инструкций в интернете, которые призывают к обманным практикам.
В материалах АБР указывается, что некоторые клиенты-фродеры переходят из банка в банк, чтобы воспользоваться кешбэком за возвращенные товары.
Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких клиентов, но, в силу законодательства о защите персональных данных, не может делиться этой информацией с другими банками.
Ассоциация также подняла вопрос о законодательных изменениях, позволяющих банкам обмениваться информацией о таких клиентах.
В ответе Роскомнадзора отмечается готовность рассмотреть предложения АБР по изменению соответствующего законодательства в рамках своих полномочий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники изобрели новую схему кражи денег у российских граждан с помощью «кэшбеков» на фейковых страницах маркетплейсов и интернет-магазинов.