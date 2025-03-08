Прокуратура Казахстана заблокировала счета россиян из-за расследования

Tекст: Александра Юдина

Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала банковские счета около двух тысяч российских релокантов, передает Ura.ru.

Счета были заблокированы в связи с возбуждением уголовного дела, однако подробности дела не разглашаются.

В чате «Арест счетов», состоящем преимущественно из россиян, обсуждается, что блокировка произошла 7 марта по инициативе департамента полиции Петропавловска.

«Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведется расследование», – говорится в сообщении чата.

Люди, связавшиеся с департаментом полиции, узнали, что уголовное дело не возбуждено против них лично, они, вероятно, являются свидетелями.

Под блокировку попали также жители Казахстана. Эксперты чата предполагают, что дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.

Пресс-служба прокуратуры СКО подтвердила наличие уголовного дела, заверив, что все ограничения будут сняты после завершения проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд крупных казахстанских банков прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за санкций.

У российских граждан изъяли свыше 800 автомашин из-за серого импорта из Казахстана, изъятие затронуло автомобили преимущественно корейских и японских марок.