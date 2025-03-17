Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.3 комментария
Евкуров назвал решающим и дерзким маневром переброску сил по газовой трубе в Суджу
Евкуров: Переброска российских сил по газовой трубе в Суджу решила исход боя
Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области в тыл украинских позиций стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.
Евкуров подчеркнул, что без тщательной подготовки, включая боевую и психологическую, такой маневр был бы невозможен. Он отметил высокий уровень мастерства, позволивший небольшими силами добиться значительного эффекта. Подвиг российских солдат вызвал у замминистра восторг и восхищение, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил, что более 600 российских военнослужащих, включая отряды «Ветераны» и «Ахмат», прошли 15 км через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как бойцы российской армии использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.