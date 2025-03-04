Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Арбенина продала многомиллионную недвижимость в США
Певица Диана Арбенина продала два дома в штате Джорджия в США, один из которых, приобретенный в 2022 году за 850 тыс. долларов, находится на Тайби-Айленд и включает три спальни и два санузла.
Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», совершила значительные операции с недвижимостью в США, сообщает «Газета.Ru». В 2022 году она приобрела двухэтажный дом на Тайби-Айленд в штате Джорджия, который обошелся ей в 850 тыс. долларов. В доме три спальни и два санузла, что делает его идеальным для комфортного проживания.
Помимо этого, Арбенина владела еще одним домом в Джорджии, однако дата его покупки осталась неизвестной. В 2023 году певица решила расстаться с обоими домами. Она продала их двум юридическим лицам: Moby 014 Realty LLC и Twin 029 Realty LLC.
Согласно информации, владельцем этих компаний является Александр Тарелкин. Однако стоимость заключенной сделки не разглашалась.
Ранее сообщалось, что организация «Офицеры России» обратилась к губернатору Оренбургской области с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной в связи с ее негативным отношением к спецоперации.