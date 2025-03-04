Арбенина продала многомиллионную недвижимость в США

Tекст: Ольга Иванова

Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», совершила значительные операции с недвижимостью в США, сообщает «Газета.Ru». В 2022 году она приобрела двухэтажный дом на Тайби-Айленд в штате Джорджия, который обошелся ей в 850 тыс. долларов. В доме три спальни и два санузла, что делает его идеальным для комфортного проживания.

Помимо этого, Арбенина владела еще одним домом в Джорджии, однако дата его покупки осталась неизвестной. В 2023 году певица решила расстаться с обоими домами. Она продала их двум юридическим лицам: Moby 014 Realty LLC и Twin 029 Realty LLC.

Согласно информации, владельцем этих компаний является Александр Тарелкин. Однако стоимость заключенной сделки не разглашалась.

Ранее сообщалось, что организация «Офицеры России» обратилась к губернатору Оренбургской области с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной в связи с ее негативным отношением к спецоперации.