Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
«Офицеры России» потребовали отменить концерт Арбениной в Оренбурге
«Офицеры России» направили обращение о запрете концерта Арбениной в Оренбурге губернатору Паслеру
Организация «Офицеры России» обратилась к губернатору Оренбургской области с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной в связи с ее негативным отношением к спецоперации.
Поводом для такого обращения стали многочисленные жалобы от участников и ветеранов специальной военной операции, а также патриотично настроенных граждан, которые возмущены позицией певицы касательно военных действий, проводимых Россией, сообщает РИА «Новости».
В обращении подчеркивается, что Арбенина открыто выражает негативное отношение к целям и задачам спецоперации. Председатель «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой, подписавший обращение, отметил, что подобные просьбы уже привели к отмене концертов в других российских городах, таких как Южно-Сахалинск и Владивосток.
«Офицеры России» настаивают на отмене концерта в целях недопущения внутренней дестабилизации общества и в знак уважения к участникам и ветеранам спецоперации. Концерт Арбениной планировался на 30 марта в Оренбурге.
Ранее концерт Арбениной был отменен в Южно-Сахалинске по требованию депутата Сахалинской областной думы Александра Шарифулина.