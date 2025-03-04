«Офицеры России» потребовали отменить концерт Арбениной в Оренбурге

«Офицеры России» направили обращение о запрете концерта Арбениной в Оренбурге губернатору Паслеру

Tекст: Елизавета Шишкова

Поводом для такого обращения стали многочисленные жалобы от участников и ветеранов специальной военной операции, а также патриотично настроенных граждан, которые возмущены позицией певицы касательно военных действий, проводимых Россией, сообщает РИА «Новости».

В обращении подчеркивается, что Арбенина открыто выражает негативное отношение к целям и задачам спецоперации. Председатель «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой, подписавший обращение, отметил, что подобные просьбы уже привели к отмене концертов в других российских городах, таких как Южно-Сахалинск и Владивосток.

«Офицеры России» настаивают на отмене концерта в целях недопущения внутренней дестабилизации общества и в знак уважения к участникам и ветеранам спецоперации. Концерт Арбениной планировался на 30 марта в Оренбурге.

Ранее концерт Арбениной был отменен в Южно-Сахалинске по требованию депутата Сахалинской областной думы Александра Шарифулина.