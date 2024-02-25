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    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку
    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
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    Захарова высмеяла Бербок за слова о России
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине
    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    СМИ раскрыли, как Британия пытается получить секретные данные в России
    Столтенберг: Украина вступит в НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    6 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    45 комментариев
    25 февраля 2024, 04:52 • Новости дня

    Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили по требованию местного депутата

    Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили по требованию депутата Сахалинской областной думы

    Tекст: Денис Тельманов

    Запланированный на воскресенье, 25 февраля, концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной был отменен по требованию депутата Сахалинской областной думы Александра Шарифулина.

    «Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты», – рассказали РИА «Новости» в компании по распространению билетов.

    Отмечается, что Шарифулин мотивировал свое решение позицией певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о спецоперации.

    Ранее сообщалось, что мэр Владивостока Константин Шестаков обращался к организаторам концертов с просьбой отменить выступление Орбакайте и Арбениной в городе. При этом в городском муниципальном центре управления сообщали, что концерт Арбениной состоится.

    В 2023 году концерты Арбениной отменяли в Томске, Казани, Ульяновске, Улан-Удэ, Чебоксарах и Пятигорске.



    24 февраля 2024, 06:35 • Новости дня
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

    Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил в ходе обследования бывшего командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе обнаружили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который в панике бросили украинские военные.

    Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

    «Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

    Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.

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    22 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец убитого в Испании угнавшего в прошлом году российский военный вертолет летчика-перебежчика Максима Кузьминова полагает, что сына «убрали».

    По словам отца убитого, «предателей не уважает ни одна сторона конфликта –  ни враги, ни свои», передает RT.

    Он также отметил, что это был вопрос времени – рано или поздно такого человека «уберут».

    «Человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они, наверное, сами убрали его», – заявил отец Кузьминова, имея в виду украинские спецслужбы.

    Кроме того, отец убитого перебежчика предположил, что некую роль в поступке сына сыграл тот факт, что мать летчика «завербовали за границей».

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.

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    23 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна

    Политолог Бордачев: Заявления премьера Армении является политическими, а не юридическими

    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Никол Пашинян своим заявлением о «заморозке» участия Армении в ОДКБ послал сигналы одновременно и Западу, и России. Москве на такие выпады остро реагировать не стоит. Тем более, что Устав ОДКБ не предполагает приостановку участия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Начать стоит с того, что в уставе ОДКБ не предусмотрена процедура «заморозки» участия. Там есть возможность выхода и вывода другими странами государства из объединения. Таким образом, заявление премьер-министра Армении является риторическим приемом», – объяснил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «На деле же Пашинян охарактеризовал фактические отношения между Ереваном и совместными органами ОДКБ – неучастие республики в этой работе. Речь идет о политическом, а не юридическом заявлении», – добавил он.

    «Очевидно, что премьер посчитал уместным выступить в таком ключе, чтобы отправить определенные сигналы – выразить в очередной раз свое недовольство России и оказать Западу дружественный жест. При этом я не думаю, что Пашинян настолько продвинулся в своих размышлениях, что всерьез рассчитывает на какую-то действенную помощь со стороны Франции или США в области безопасности», – указал политолог.

    «И в этом контексте будет любопытно посмотреть на реакцию Баку. Потому что Азербайджан оказывает военное давление на Армению. И Ереван этому давлению полностью поддается, абсолютно потеряв способность хоть сколько-нибудь самостоятельно обороняться», – обращает внимание спикер.

    «Что касается России, я убежден, что Москва находится в постоянном контакте с правительством Армении, идет какой-то диалог. И делать какие-то резкие движения в этом плане, вероятно, не стоит», – заключил Бордачев.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ, сообщает France24. Комментируя возможность закрытия российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что сейчас «речь об этом не идет».

    При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Там также предположили, что речь идет о потенциальном неучастии Армении в мероприятиях ОДКБ.

    Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Звезде» также указал на то, что республика не уведомляла стран-участниц о своих намерениях. «Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений», – сказал он.

    Напомним, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин указывал, что Пашинян «потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах».

    Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием на разных площадках, отношением».

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    24 февраля 2024, 04:14 • Новости дня
    В Липецкой области загорелся металлургический комбинат

    В Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на металлургический комбинат, где начался пожар

    В Липецкой области загорелся металлургический комбинат
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров. Через несколько часов пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

    Пострадавших в результате инцидента нет.


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    22 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию модернизированных БМП-1 «Басурманин», сообщили в его пресс-службе.

    Согласно сообщению пресс-службы, Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Там добавили, что во время ремонта были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы машин, передает ТАСС.

    Как отметили в холдинге, машины прошли все виды испытаний, в результате модернизации машины улучшили  боевые возможности.

    Напомним, во вторник «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) поставил в войска первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.

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    23 февраля 2024, 23:39 • Новости дня
    Возгорание камыша на месте падения БПЛА на Кубани полностью ликвидировано

    Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани полностью ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожарные полностью потушили камыш, загоревшийся после падения летательного аппарата в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

    Отмечается, что площадь возгорания в районе хутора Трудовая Армения достигла 2,5 кв. м., а в 20:50 мск оно было локализовано, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров.

    Никто не пострадал, угроз жилым домам не было.

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    23 февраля 2024, 16:16 • Новости дня
    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием

    Политолог Рудаков: В Чувашии успехи экономического развития сопровождаются реальным улучшением жизни граждан

    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чувашия является примером успешного и динамичного экономического развития. Растет и туристическая привлекательность региона. Важно, что там стремятся не только закрепить этот успех, но и развить его, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

    «В ходе поездок по регионам России президент постоянно делает акцент на том, что успехи в экономическом развитии должны сопровождаться реальным улучшением жизни людей. В Чувашии эта стратегия успешно реализуется, причем не только в крупных городах, но и в глубинке», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Посетив культурный центр в Цивильске и ФАП в селе Рындино, Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на первостепенной важности создания современной медицинской и социальной инфраструктуры в небольших городах и в сельской местности. Это одно из важнейших направлений реализации президентского курса на развитие России как современной, комфортной и благоустроенной страны. В свою очередь, народ это видит и поддерживает инициативы лидера», – добавил спикер.

    Собеседник также объяснил, как Чувашии удалось добиться высоких экономических показателей. «Регион является примером успешного и динамичного развития. Республика занимает лидирующие позиции по показателям промышленного роста. По итогам 2023 года Чувашия заняла второе место в России по росту промышленного производства – на 27,2%, также второе место по росту обрабатывающего сектора – плюс 32,1% за год», – перечисляет он.

    По его словам, положительной динамике способствовало увеличение объемов господдержки более чем в 20 раз, создание необходимой инфраструктуры для бизнеса и усилия тысяч специалистов промышленного комплекса Чувашии. «Еще одним важным показателем стал рост поступлений в бюджет», – убежден аналитик.

    «За 2023 год доходы региона составили 106,5 млрд рублей, что на 13% больше относительно прошлого года и на почти 60% – по сравнению с 2029 годом. Во многом достижения стали возможны благодаря тому, что в регионе разработали инвестиционные профили для всех муниципальных образований. Это стратегические документы, опирающиеся на ресурсный потенциал и социально-экономическое положение каждого из муниципалитетов», – объясняет политолог.

    «Важно подчеркнуть, что успехи Чувашии ощутимы не только в сфере развития промышленности, но и на других направлениях. Очевиден рост туристической привлекательности. Только за минувший год увеличение турпотока составило более 800 тыс. человек. А это действительно внушительные цифры», – говорит эксперт.

    «Показательно и стремление региона развить этот успех, о чем свидетельствуют не только внимание к историческим достопримечательностям, но и создание новых туристических объектов. Одним из подтверждений такой деятельности служит создаваемая в Чебоксарах грандиозная ландшафтная композиция в виде огромной карты России», – заключил Рудаков.

    Накануне президент Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Чувашскую Республику. Глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций.

    Путин отметил, что все регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – цитирует президента сайт Кремля.

    Также президент осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту.

    Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо».

    В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Олегом Николаевым.

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    24 февраля 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенатор: США израсходовали десятилетний запас оружия на украинский конфликт

    Американский сенатор заявил, что на украинский конфликт США израсходовали десятилетний запас оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    У США не осталось оружия, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, поскольку политики израсходовали десятилетние запасы оружия на конфликт между Украиной и Россией, заявил американский сенатор, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) под Вашингтоном.

    «Нам нужно производить больше собственного оружия. Но они (администрация США — прим. ТАСС) поставили нас в положение, при котором мы не можем производить достаточно. Они хотят, чтобы мы отправляли все критически важное оружие за границу», – приводит слова сенатора ТАСС.

    Он подчеркнул. что если «не дай бог, возникнет прямая угроза американской территории», у штатов больше «нет оружия, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность».

    «Давайте сосредоточимся на наших собственных проблемах», – призвал Вэнс.

    Он также выразил удивление позицией американских законодателей, которых «больше волнует конфликт за 6 тыс. миль [от США]», а не кризис на границе с Мексикой. По его мнению, такие члены Конгресса «занимаются не тем делом».

    Ранее военнослужащие украинской армии заявили, что поддерживают идею 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, поскольку ВСУ терпят большие потери, а в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад.

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    24 февраля 2024, 01:30 • Новости дня
    КНР сочла запугиванием санкции против китайских компаний за связи с Россией

    Посольство КНР в США назвало запугиванием санкции против китайских компаний за связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство КНР в США заявило, что американские санкции против китайских компаний за связи с Россией можно расценивать как акт экономического принуждения и запугивания.

    «США ввели дополнительные односторонние санкции против китайских компаний, ссылаясь на «связи» с российской стороной Это типичный акт экономического принуждения, запугивания и одностороннего подхода», – заявил пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй ТАСС.

    Отмечается, что Пекин твердо выступает против выхода США «за рамки концепции нацбезопасности» и «злоупотребления госвластью для подавления китайских компаний».

    «США должны немедленно исправить эти проступки, прекратить сдерживать и подавлять китайские компании. Китай продолжит делать все для защиты законных прав и интересов своих компаний».

    Китайские компании затронул новый пакет антироссийских санкций, о которых 23 февраля объявил Минфин США. В него вошли 554 позиций, в том числе санкции против 57 физических и 485 юридических лиц, а также 12 морских судов.

    Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из КНР, ФРГ, ОАЭ, Турции, Сербии, Киргизии и других стран.

    Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории.

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    23 февраля 2024, 23:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга назвал ошибкой прием в канадском парламенте ветерана СС

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование в канадском парламенте ветерана СС Ярослава Гуньки

    Tекст: Денис Тельманов

    Чествование в канадском парламенте служившего в войсках СС украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) была ошибкой властей страны, заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

    «Были совершены ошибки в канадском парламенте, они были признаны самими канадцами», – приводит слова Беттеля ТАСС.

    Он считает, что канадские власти «не знали историю этого человека».

    Отмечается, что украинский националист, 98-летний Ярослав Хунка (Гунька), был приглашен в парламент Канады во время визита в страну украинского президента Владимира Зеленского.

    После того, как выяснилось, что Гунька служил в СС, спикер Палаты общин парламента Энтони Рот ушел в отставку.

    В МИД России заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо», российская же сторона не намерена «мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом».

    В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.


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    24 февраля 2024, 05:52 • Новости дня
    Минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота»

    Tекст: Денис Тельманов

    Минфин США объявил о введении дополнительных санкций против российского «Совкомфлота» и 14 нефтяных танкеров, связанных, по мнению американцев, с компанией.

    Судоходную компанию перенесли из списка ограничений NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List) в список SDN, что предполагает ужесточение режима санкций, передает «Коммерсант».

    Отмечается, что попавшие под санкции суда ходят под флагами Панамы и Габона.

    Ранее сообщалось, что США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. По мнению Вашингтона, компания нарушала полоток цен на российскую нефть.

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    22 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Медведев: Россия может дойти до Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев находится под управлением интернациональной бригады противников Москвы во главе с США, оттуда исходит угроза существованию России, поэтому не исключено, что Российская армия может дойти до украинской столицы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», – сказал он в интервью российским СМИ, передает РИА «Новости».

    Медведев также назвал украинских чиновников лишенными совести и страха за будущее своей страны марионетками, решения за которых принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Киевские управленцы должны уйти, «кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно», считает политик.

    Он также сообщил, что сейчас Россия сосредоточена на том, чтобы одержать победу в конфликте в этом году.

    «На этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие», – сказал Медведев.

    Ранее Медведев раскрыл «не очень хитрый ход» Запада на Украине.

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    23 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли районы Донецка из натовской артиллерии

    Украинские войска обстреляли районы Донецка из артиллерии калибра НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Обстрелы были зафиксированы в 18:00, 18:35 и 21:35 мск, стрельба велась из населенных пунктов Кураховка, Желанное Первое и Карловка. ВСУ целились по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности такими снарядами стреляют американские дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

    Ранее американский журналист Патрик Ланкастер рассказал, что Киев применяет американское оружие против мирного населения России. По его словам, украинские силы нанесли удары по гражданским объектам в Донецке американскими 155-мм артиллерийскими снарядами и ракетами HIMARS.

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    24 февраля 2024, 06:56 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии ввели дополнительные финансовые ограничения и запрет на въезд для 55 российских граждан и 37 организаций, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг.

    Поводом для санкций стали «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России», а также решения Международного суда в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

    Отмечается, что в перечень включены предприятия российского оборонного комплекса, энергетического и горнодобывающего секторов, ряд медиакомпаний, а также организации, связанные с российскими закупочными сетями в Белоруссии, Иране и Северной Корее.

    Ранее посольство КНР в США заявило, что американские санкции против китайских компаний за связи с Россией являются актом экономического принуждения и запугивания.

    Отмечается, что Пекин твердо выступает против выхода США «за рамки концепции национальной безопасности» и «злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний».

    Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2024, 06:30 • Новости дня
    В Тульской области сбит третий за сутки беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки , сообщила пресс-служба областного министерства по региональной безопасности.

    «В ночь на 24 февраля над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны поражен третий БПЛА», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия. Пострадавших и разрушений нет. Подразделения ПВО Минобороны продолжают боевое дежурство.

    Ранее сообщалось, что Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

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