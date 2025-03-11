ВСУ взяли на себя ответственность за атаку на нефтепровод «Дружба»

Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву

Дипломат Долгов: Украина атакой дронов на Россию пытается сорвать переговоры о мире

Tекст: Анастасия Куликова

«Атака украинских беспилотников на Россию – это акт терроризма. Налет БПЛА, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Собеседник отметил, что к преступлению Украины причастны не только Владимир Зеленский или ВСУ, но и поддерживающие киевские власти западные страны. «Гибель людей на совести Эммануэля Макрона, Кира Стармера, руководства Германии, стран Прибалтики и Польши, поскольку противник использует западные данные разведки и действует с позволения своих кураторов», – пояснил дипломат.

На этом фоне он указал, что Зеленский недавно совершил визит в Лондон. По оценкам Долгова, тот мог получить от британцев некую инструкцию к действию. Нынешней атакой противник преследовал несколько целей, считает спикер.

«Во-первых, офис Зеленского таким образом хотел перед переговорами в Саудовской Аравии продемонстрировать свою значимость. На Курском направлении украинская армия терпит поражение, похвастаться на других участках фронта тоже нечем. Поэтому в их «арсенале» остаются теракты с использованием БПЛА», – уточнил дипломат.

Во-вторых, украинское руководство подобным преступлением хочет спровоцировать Москву на ответ, который, как они считают, сделал бы невозможными переговоры о мире. «Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений», – считает Долгов. Однако он считает, что сделать этого не удастся.

Наконец, Киев пытается склонить Москву пойти на перемирие. Собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, который появился накануне переговоров делегаций США и Украины. В публикации говорилось, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, которое касалось бы ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

«Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать», – детализировал дипломат.

«Лучшим же ответом на преступление ВСУ, действующих при поддержке Запада, станут успехи наших военных на поле боя. Мы даем этот ответ нашим противникам каждый день и будем продолжать это делать до достижения заявленных целей», – заключил Долгов.

Ранее Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО.

В Подмосковье максимальное число пострадавших и самый большой ущерб понесли три муниципалитета – Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское, сообщил в Telegram-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В городе Видное от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, также беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект». В Домодедово удар пришелся по производственному комплексу и дистрибьютерскому центру компании «Мираторг» в селе Ям. В результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека: это 38-летний и 50-летний мужчины. Оба работали на предприятии «Мираторга».

В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино. «Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников», – добавил Воробьев.

На станции Домодедово обломки повредили железнодорожную инфраструктуру, что привело к увеличению интервалов движения поездов в обоих направлениях – в Москву и область. На месте работают ремонтные бригады, сообщает Московская железная дорога.

Также были атакованы Брянская (38), Белгородская (25), Рязанская (22), Калужская (10), Липецкая (8), Орловская (8), Воронежская (6) и Нижегородская области (3). В Татарстане МЧС объявляло введение режима «Беспилотная опасность».

В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавшего доставили вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уведомил о нескольких сбитых беспилотниках в Киржачском, Александровском и Петушинском районах, а также в районе станции Юрьевец.

Дроны запускались из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по статье «теракт». «К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра», – указало ведомство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что атака ВСУ была проведена накануне визита в Россию генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Захарова указала в Telegram-канале, что спонсоры Владимира Зеленского «низвели ОБСЕ до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе».

Атаки вызваны крайним раздражением Киева и Лондона из-за прибытия в Москву генсека ОБСЕ и в целом налаживающихся контактов России с Западом, заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

Стоит отметить, что сегодня же в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами украинских МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.