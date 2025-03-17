Стало известно о скором награждении участников операции «Труба» Путиным

Песков сообщил о скором награждении участников операции «Труба» по решению Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин оперативно отреагирует на представление к награждению участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу, сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что Министерство обороны сделает соответствующие представления, и президент всегда быстро реагирует на такие обращения.

Песков также сообщил, что на данный момент не было никаких движений в плане личной встречи президента с участниками операции по переброске сил. Однако он отметил, что Путин постоянно поддерживает связь с бойцами, находящимися на передовой, и участвующих в сложных и опасных операциях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих, включая отряды «Ветераны» и «Ахмат», успешно прошли 15 км через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал переброску сил по газовой трубе в Суджу решающим и дерзким маневром. В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже.