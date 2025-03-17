Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
Стало известно о скором награждении участников операции «Труба» Путиным
Песков сообщил о скором награждении участников операции «Труба» по решению Путина
Президент Владимир Путин планирует оперативно наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин оперативно отреагирует на представление к награждению участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу, сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что Министерство обороны сделает соответствующие представления, и президент всегда быстро реагирует на такие обращения.
Песков также сообщил, что на данный момент не было никаких движений в плане личной встречи президента с участниками операции по переброске сил. Однако он отметил, что Путин постоянно поддерживает связь с бойцами, находящимися на передовой, и участвующих в сложных и опасных операциях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих, включая отряды «Ветераны» и «Ахмат», успешно прошли 15 км через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал переброску сил по газовой трубе в Суджу решающим и дерзким маневром. В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже.