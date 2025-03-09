В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

Tекст: Ольга Иванова

Telegram-канал «Северный ветер» публикует фото и видео, на которых изображены российские военные, находящиеся в подземной трубе в районе Суджи. В посте говорится, что «пока нельзя рассказывать подробности операции, включая места высадки наших воинов». При этом Telegram-канал подчеркивает, что о действиях «военнослужащих, зашедших в тыл противника через подземные коммуникации, будут слагать легенды».

Военнослужащие, находящиеся в подземной трубе, также записали поздравления для женщин с 8 Марта, кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Наши милые дамы, мы поздравляем вас с 8 Марта из трубы, желаем вам всего самого лучшего, светлого», – говорит в поздравлении боец.

На кадрах Telegram-канала «Белорусский силовик» боец рассказывает про подготовку действий войск при помощи газовой трубы. Военнослужащие 30 мотострелкового полка говорят, что более 13 км по узкой трубе люди носили воду.

В своем Telegram-канале военный корреспондент Анастасия Кашеварова отметила, что операция в Курской области заняла шесть дней: два дня бойцы шли, четыре – ждали в трубе. За время нахождения в трубе, по данным Кашеваровой, штурмовики отравились метаном, а запасы воды и еды почти закончились. В таком состоянии они зашли в тыл к противнику и нанесли удар.

Кашеварова сравнила действия военных с подвигом русских бойцов: отравленные газом, они защищали крепость Осовец при атаке немцев во время Первой Мировой войны.

Накануне также в Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи. До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.