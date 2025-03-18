Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
Следивший за газопроводом Ми-8 экстренно сел в ХМАО
Отслеживавший состояние газопровода вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Инцидент произошел днем 18 марта, вертолет выполнял техническое задание по контролю за состоянием газопровода, указало ведомство на своем сайте.
Воздушное судно совершило аварийную посадку из-за проблем с двигателем. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Пассажиров на борту судна не было, экипаж не пострадал.
Проводится проверка по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».
В феврале в Ставрополе вертолет санитарной авиации сообщил о неполадках и совершил жесткую посадку в аэропорту.