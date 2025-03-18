Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?0 комментариев
Аксенов заявил о полном самообеспечении Крыма продовольствием
Аксенов: Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, свининой и фруктами
Продовольственная безопасность Крыма достигнута за счет собственного производства, покрывающего потребности в пшенице и хлебе, свинине и фруктах, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов заявил о том, что регион полностью закрывает свои потребности в продовольственной пшенице, хлебе, свинине и фруктах за счет собственного производства. передает РИА «Новости».
По словам Аксенова, потребность в мясе птицы удовлетворяется на 89%, в овощах на 79%, а в куриных яйцах почти на 60%. Он также отметил, что в прошлом году в Крыму собрали 123 тыс. тонн винограда, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году.
Он подчеркнул, что успехи сельского хозяйства во многом стали возможны благодаря государственной поддержке, которая в прошлом году составила 2,9 млрд рублей.
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, в котором 96,77% избирателей поддержали вхождение в состав России.
СМИ писали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.
Крым отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией, спустя одиннадцать лет после подписания договора о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.