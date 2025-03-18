Аксенов: Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, свининой и фруктами

Tекст: Вера Басилая

Аксенов заявил о том, что регион полностью закрывает свои потребности в продовольственной пшенице, хлебе, свинине и фруктах за счет собственного производства. передает РИА «Новости».

По словам Аксенова, потребность в мясе птицы удовлетворяется на 89%, в овощах на 79%, а в куриных яйцах почти на 60%. Он также отметил, что в прошлом году в Крыму собрали 123 тыс. тонн винограда, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году.

Он подчеркнул, что успехи сельского хозяйства во многом стали возможны благодаря государственной поддержке, которая в прошлом году составила 2,9 млрд рублей.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, в котором 96,77% избирателей поддержали вхождение в состав России.

СМИ писали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

Крым отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией, спустя одиннадцать лет после подписания договора о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

