Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Эксперты: Воссоединение с Крымом вывело Россию на путь геополитического возвышения
Политолог Федорова: Тема принадлежности Крыма закрыта для мирового большинства
Воссоединение с Крымом дало старт самоопределению нашей страны как государства-цивилизации, Россия избежала участи «региональной державы», перестала играть по навязанным извне правилам и начала развиваться в контексте нового образа будущего. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Анна Федорова и Александр Малькевич. 18 марта Россия празднует 11 лет воссоединения с Крымом.
«Воссоединение Крыма с Россией стало поворотным моментом в истории нашей страны. В марте 2014 года государство встало на путь суверенитета и геополитического возвышения. Честно говоря, у меня было ощущение нереальности происходящего», – призналась Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.
«И сейчас, спустя 11 лет, мы уверены в сделанном выборе. Уровень общественного одобрения вхождения полуострова в состав России только растет. Это говорит о правильности восстановления исторической справедливости и реализации воли людей, которые там живут», – подчеркнула она.
«Очевидно, не стань Крым российским, там обосновалось бы НАТО. И это сделало бы геополитическую повестку для Москвы во всех смыслах более сложной. Любой здравомыслящий человек, даже далекий от политики и военного дела, понимает уникальное положение полуострова», – заметила собеседница.
«Что немаловажно, дискурс о принадлежности Крыма для многих уже закрыт – Глобальный Юг, Азия, Ближний Восток не затрагивают эту тему. Тезис о том, что полуостров нужно по какой-то причине отдать Украине, становится маркером маргиналов», – пояснила спикер.
«В самом же Крыму за эти годы произошли по-настоящему «космические» изменения: строятся дороги, предприятия, жилые районы, социальная инфраструктура, развиваются туризм, виноделие. При Украине крымчане не могли и мечтать о таком», – напомнила она.
«В целом, полуостров является сакральным для России, его развитие и защита остаются одним из важнейших приоритетов. История подвигов российских войск на этих территориях вдохновляет нас на новые победы в зоне СВО», – добавил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.
«Воссоединение с Крымом дало старт самоопределению нашей страны как государства-цивилизации. Мы избежали участи «региональной державы», запертой между интересами Запада, перестали играть по навязанным извне правилам и начали развиваться в контексте нового образа будущего», – детализировал он.
Эксперт также сравнил нынешнюю роль региона с теми условиями, в которых он существовал во времена Украины. «Из бесправного и экономически заброшенного Крым превратился в развивающуюся территорию социально-экономического и культурно-образовательного роста. Построены Крымский мост, аэропорт им. Айвазовского, восстановлен «Артек», преобразился Севастополь, население которого выросло более, чем на 40%», – заключил эксперт.
Ранее президент Владимир Путин поручил продлить до 2030 года госпрограмму по социально-экономическому развитию полуострова и ежегодно выделять 110 млрд. рублей ассигнований из федерального бюджета.
Ранее эксперты ЭИСИ отмечали, что возвращением Крыма наша страна доказала способность отстаивать национальные интересы. В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, в ходе которого более 96% избирателей в Крыму и Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.