Эксперты: Воссоединение с Крымом вывело Россию на путь геополитического возвышения

Политолог Федорова: Тема принадлежности Крыма закрыта для мирового большинства

Tекст: Олег Исайченко

«Воссоединение Крыма с Россией стало поворотным моментом в истории нашей страны. В марте 2014 года государство встало на путь суверенитета и геополитического возвышения. Честно говоря, у меня было ощущение нереальности происходящего», – призналась Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«И сейчас, спустя 11 лет, мы уверены в сделанном выборе. Уровень общественного одобрения вхождения полуострова в состав России только растет. Это говорит о правильности восстановления исторической справедливости и реализации воли людей, которые там живут», – подчеркнула она.

«Очевидно, не стань Крым российским, там обосновалось бы НАТО. И это сделало бы геополитическую повестку для Москвы во всех смыслах более сложной. Любой здравомыслящий человек, даже далекий от политики и военного дела, понимает уникальное положение полуострова», – заметила собеседница.

«Что немаловажно, дискурс о принадлежности Крыма для многих уже закрыт – Глобальный Юг, Азия, Ближний Восток не затрагивают эту тему. Тезис о том, что полуостров нужно по какой-то причине отдать Украине, становится маркером маргиналов», – пояснила спикер.

«В самом же Крыму за эти годы произошли по-настоящему «космические» изменения: строятся дороги, предприятия, жилые районы, социальная инфраструктура, развиваются туризм, виноделие. При Украине крымчане не могли и мечтать о таком», – напомнила она.

«В целом, полуостров является сакральным для России, его развитие и защита остаются одним из важнейших приоритетов. История подвигов российских войск на этих территориях вдохновляет нас на новые победы в зоне СВО», – добавил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.

«Воссоединение с Крымом дало старт самоопределению нашей страны как государства-цивилизации. Мы избежали участи «региональной державы», запертой между интересами Запада, перестали играть по навязанным извне правилам и начали развиваться в контексте нового образа будущего», – детализировал он.

Эксперт также сравнил нынешнюю роль региона с теми условиями, в которых он существовал во времена Украины. «Из бесправного и экономически заброшенного Крым превратился в развивающуюся территорию социально-экономического и культурно-образовательного роста. Построены Крымский мост, аэропорт им. Айвазовского, восстановлен «Артек», преобразился Севастополь, население которого выросло более, чем на 40%», – заключил эксперт.

Ранее президент Владимир Путин поручил продлить до 2030 года госпрограмму по социально-экономическому развитию полуострова и ежегодно выделять 110 млрд. рублей ассигнований из федерального бюджета.

Ранее эксперты ЭИСИ отмечали, что возвращением Крыма наша страна доказала способность отстаивать национальные интересы. В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, в ходе которого более 96% избирателей в Крыму и Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.