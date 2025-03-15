БПЛА 42-й дивизии уничтожил САУ ВСУ на Запорожском направлении

  • Новость часаМинобороны заявило об освобождении Заолешенки и Рубанщины в Курской области
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    После русских Латвия начала репрессии против других граждан Прибалтики
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    Российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области
    Дрон-перехватчик установил рекорд скорости в Запорожской области (видео)
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    35 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    16 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    51 комментарий
    15 марта 2025, 12:13 • Новости дня

    БПЛА 42-й дивизии уничтожил САУ ВСУ на Запорожском направлении

    Российский БПЛА 42-й дивизии уничтожил украинскую САУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник 42-й гвардейской дивизии России выявил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку на Запорожском направлении, о чем сообщил командир с позывным «Депутат».

    Как передает РИА «Новости», расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России осуществил успешную операцию по уничтожению замаскированной самоходной артиллерийской установки (САУ) украинских формирований на Запорожском направлении.

    Начальник расчета с позывным «Депутат» пояснил, что в ходе очередного рейда по тыловым линиям украинских позиций, в районе населенного пункта Новоданиловка, была обнаружена САУ. После этого было принято решение на ее уничтожение.

    В небе находились два ударных БПЛА. Один из них поразил цель, а второй зафиксировал уничтожение и продолжил выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы 42-й дивизии ликвидировали пикап с расчетом гранатомета ВСУ на тыловой дороге в районе города Орехов в Запорожской области.

    14 марта 2025, 21:29 • Новости дня
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский своими заявлениями о завершении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области фактически признал, что ее целью было убийство мирных граждан, гибель и сдача в плен собственных военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский заявлениями о том, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила», признал, по сути, что цели состояли в убийстве мирных граждан.

    «Задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше вэсэушников и сдать в плен оставшихся украинцев?» – задала вопрос дипломат.

    В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ против мирных граждан в области и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ выполнили свои задачи в Курской области, намекнув на отступление из региона.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа предложил украинским военным, окруженным в Курской области сдаться, а также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Президент США ранее заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

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    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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    14 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Претензии Украины на контроль ЗАЭС не имеют связи с реальностью

    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская сторона нуждается в Запорожской АЭС, поскольку постройка компенсирующих мощностей для Киева – почти неподъемная задача. Поэтому офис Владимира Зеленского «тянет ручки к утраченным территориям», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    «Запорожская АЭС по-своему уникальна: она расположена на территории России, а основные потребители электроэнергии, вырабатываемой станцией, – за Днепром. Речь идет о таких городах, как Днепропетровск, Кривой Рог, и далее на север вплоть до киевской агломерации», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, Дональд Трамп неслучайно сказал, что Вашингтон в контексте урегулирования конфликта обсуждает контроль над ЗАЭС. «Она представляет обоюдный интерес как для Киева, так и для Москвы», – указал собеседник. Так, украинская сторона нуждается в Запорожской станции, поскольку для нее постройка компенсирующих мощностей, сооружение каких-то дополнительных линий электропередач – почти неподъемная задача, требующая серьезных инвестиций.

    Вот офис Владимира Зеленского и «тянет ручки к утраченным территориям», ставя перед американскими посредниками вопрос о статусе ЗАЭС, считает эксперт. «Вероятно, Киев настаивает на двух вариантах – или украинский статус станции, или экстерриториальный. На мой взгляд, это не более чем пожелания руководства Украины, которые не имеют связи с реальностью», – детализировал Анпилогов.

    Он подчеркнул: ни одно из двух предложений офиса Зеленского не выгодно России ни по экономическим, ни по политическим, ни по военным соображениям. «Присутствие Украины на левом берегу Днепра контрпродуктивно», – добавил собеседник.

    Аналитик не исключает, что Москва и Вашингтон также могли касаться темы Запорожской АЭС. «Россия – до тех пор, пока станция не будет интегрирована в общую энергосистему страны – заинтересована в том, чтобы продавать электроэнергию на Украину», – предполагает эксперт.

    Кроме того, такие поставки станут своего рода «точкой привязки». «Если киевские власти рассчитывают на электроэнергию с ЗАЭС, то им следует вести себя более адекватно по отношению к соседу, который в ином случае этот "рубильник" может повернуть», – уточнил собеседник.

    «Для Соединенных Штатов вопрос по станции – это точка переговоров. Трамп – бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», – продолжил аналитик.

    По его мнению, то, что Трамп упомянул тему контроля над ЗАЭС, показывает – переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования». «Этот вопрос неизбежно найдет отражение в документах, в том числе в мирном договоре», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что в контексте урегулирования украинского кризиса обсуждает с Киевом контроль над «очень большой электростанцией». Он не уточнил ее название. Речь, по всей видимости, шла о Запорожской АЭС – это самая крупная атомная станция в Европе, на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

    «Знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявил президент США в Белом доме, его слова приводит The Independent.

    Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов.

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    15 марта 2025, 06:55 • Новости дня
    Ульянов разъяснил отношение России к иностранным «миротворцам» на Украине

    Ульянов указал на отказ России считать «гипотетические» иностранные контингенты на Украине «миротворцами»

    Ульянов разъяснил отношение России к иностранным «миротворцам» на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет.

    Как отметил Ульянов со ссылкой на СМИ, «в Великобритании заявили, что Россия не в состоянии отказаться от присутствия «миротворцев» на Украине». Он подчеркнул, что такое мнение «неверно». «Воинские контингенты гипотетически могут быть размещены, но они будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)», – пояснил Ульянов в Telegram.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что появление «миротворческого» контингента Евросоюза на украинской территории станет прямым вовлечением в конфликт с Россией.


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    15 марта 2025, 03:49 • Новости дня
    Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России

    Стармер собрался призвать союзников Украины к готовности ужесточить давление на Россию

    Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Союзникам Украины нужно будет усилить давление на Россию, если Москва откажется сесть за стол переговоров, говорится в выдержках из текста запланированной речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Стармер намерен обратиться к лидерам 25 западных стран, которые будут участвовать в субботней виртуальной встрече, посвященной ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В своей речи Стармер заявит, что если Россия сядет за стол переговоров, необходимо следить за соблюдением условий перемирия. «Если она этого не сделает, мы должны напрячь все силы, чтобы увеличить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны», – подчеркнул он.

    Премьер-министр также заявил, что Москва якобы хочет затянуть переговоры об условиях мирного соглашения. Он заявил, что миру нужны «действия, а не изучение пустых слов и бессмысленных условий».

    Согласно информации из Даунинг-стрит, в виртуальной встрече примут участие лидеры стран ЕС, представители Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

    Стармер призовет участников встречи «взять на себя конкретные обязательства» по мирному плану США и продолжить военную поддержку Украины. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться намерения «коалиции желающих» отправить «миротворцев» на территорию Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться от Украины согласия на полное прекращение огня. Президент России Владимир Путин в ответ на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине указал на необходимость продолжить консультации.

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    14 марта 2025, 22:08 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    @ Serge Fedoseev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Кривом Роге произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Местные власти сообщают о беспилотниках в небе, передает РИА «Новости».

    Взрывы также произошли в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    На днях взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Сумах, а также в Одессе и в городе Днепре (Днепропетровске).

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    14 марта 2025, 22:07 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на Красноармейском направлении в ДНР

    Пушилин заявил о боях на Красноармейском направлении и переброске подразделений ВСУ с Курского направления

    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на Красноармейском направлении в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Красноармейском направлении в ДНР развернулись ожесточенные бои, куда ВСУ перебрасывают резервы с Курского направления и пытаются контратаковать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что украинские войска предпринимают попытки контратаковать на Красноармейском направлении, перебрасывая части своих подразделений с Курского направления, которые, по его словам, являются резервными, передает РИА «Новости».

    По его словам, продвижение ВС России не остановилось полностью, но замедлилось из-за необходимости отражать контратаки противника и одновременно расширять зону контроля.

    Российские силы ликвидировали взвод украинских военных, прибывший из Курской области к западу от Красноармейска, где ВСУ контратакуют при поддержке резервов.

    Сообщалось, что российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии, и украинское командование перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

    Мэр города Красноармейска (Покровска) Руслан Требушкин записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, подчеркивая тяжелые прифронтовые условия для местных жителей и их стремление к миру.

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    15 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 126 украинских дронов
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 126 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Волгоградской области нейтрализовано 64 дрона, над Воронежской областью – 38. Еще 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области. Семь дронов сбито над Брянской областью, два – над Ростовской, один – над Курской, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в ночь на пятницу силы ПВО России сбили 28 украинских беспилотников. Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников.

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    14 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине

    Трамп выразил мнение, что Путин даст положительный ответ на предложение о прекращении огня на Украине

    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин ответит согласием на предложение о прекращении огня на Украине.

    В опубликованном отрывке из интервью Трампа телеканалу FOX26 его спросили, «каков план, если Путин не согласится на прекращение огня». «Плохие новости для этого мира, потому что так много людей умирает (на Украине). Но я думаю, что он согласится. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю его довольно хорошо, и я думаю, что он согласится», – приводит ТАСС ответ президента США.

    «Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», – сказал глава американского государства. Он также заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня: «В понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал свое обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: «Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это». Он заявил, что «сможет добиться урегулирования».

    Американский президент заявил, что в пятницу США провели «очень хорошие» звонки с Россией и Украиной. По его словам, в Киеве «согласились на прекращение огня», если удастся «достичь этого с Россией». «И это не легко, это тяжело», – заявил он. При этом президент США заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта.

    Комментируя начало конфликта, он сказал: «Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя». Он подчеркнул, что Киеву не помогли ни деньги, которые США предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

    Целиком интервью будет показано в воскресенье, 16 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта Путин прокомментировал украинско-американское предложение о немедленном, всеобъемлющем 30-дневном перемирии на Украине. В целом он положительно оценил предложение, но указал, что есть практические вопросы, без ответов на которые никакое предложение о перемирии принято быть не может.

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    15 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Дрон-перехватчик установил рекорд скорости в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат» достиг скорости 318 километров в час, что является рекордом для беспилотников данного типа.

    В Запорожской области прошли испытания дрона-перехватчика разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат», сообщает РИА «Новости». Дрон смог развить скорость 318 км/ч, что стало рекордом для беспилотников этого типа. Руководитель группы разработчиков с позывным «Чапай» отметил, что дрон способен двигаться со скоростью, сравнимой с болидом «Формулы-1».

    По словам «Чапая», этот дрон предназначен для перехвата вражеских беспилотников, включая самолетного типа, которые атакуют тыловые районы России.

    Важной особенностью дрона-перехватчика является наличие собственной боевой части. «Чапай» также отметил, что в скором времени появится версия с автоматом захвата цели, что повысит эффективность поражения вражеских объектов.Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

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    14 марта 2025, 14:22 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта Курской области и ДНР
    Российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта Курской области и ДНР
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Российские Вооруженные силы за прошедшую неделю освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая такие значимые точки, как Суджа и Викторовка, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В процессе операции, проведенной группировкой войск «Север», были освобождены населенные пункты Курской области Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка и другие, включая Гончаровку и Меловой. Также был взят под контроль поселок Новенькое в Сумской области.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника в Донецкой народной республике. В результате были освобождены населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь.

    ВС России нанесли поражение четырем механизированным бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и трем бригадам территориальной обороны, значительно ослабив позиции противника.

    На Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям нескольких бригад ВСУ, уничтожив более 2 тыс. единиц живой силы и техники. Группировка «Запад», улучшив тактическое положение, поразила технику и силы ВСУ, в том числе иностранного производства, и уничтожила важные объекты противника.

    Группировка «Юг» освободила Новомарково и Горькое в ДНР, нанеся значительные потери ВСУ в живой силе и технике. Подразделения группировки «Центр» также продолжают продвигаться, нанося ощутимый урон украинским вооруженным формированиям.

    За прошедшую неделю российские войска сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины и 27 управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Уничтожены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Также сбиты реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства и 1135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Министерство обороны России также обнародовало статистику уничтоженной техники с начала специальной военной операции. По данным министерства, было уничтожено 657 самолетов, 283 вертолета, 46 606 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 274 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожены 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 570 орудий полевой артиллерии и минометов и 32 874 единицы специальной военной автомобильной техники.

    В  ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Минобороны показало видео из освобожденной Суджи.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты.

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    15 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Минобороны заявило об освобождении Заолешенки и Рубанщины в Курской области

    ВС России освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области – Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Ведомство отмечает, что эти населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Также сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области. Российские войска успешно освободили Гончаровку, расположенную западнее Суджи.

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    15 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины, а также в Хмельницкой области прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти.

    В Хмельницкой области взрывы были в районе Староконстантинова. Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил о новых взрывах в городе, передает РИА «Новости».

    Напомним, после взрывов в Одессе произошли скачки напряжения, Черноморск остался без света, в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением.

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    15 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Советники лидеров Германии, Британии и Франции направились в США

    Welt сообщила о предстоящих переговорах советников лидеров Германии, Британии и Франции в Вашингтоне с Уолтцем

    Tекст: Антон Антонов

    Советники лидеров Германии, Великобритании и Франции по безопасности направились в США для консультаций на фоне переговоров о прекращении огня на Украине, пишет Die Welt.

    Советник канцлера Германии Олафа Шольца по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плетнер срочно направился в Вашингтон для консультаций. Также в США отправлен советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. У них запланирована встреча в Белом доме с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. В консультациях также примет участие советник президента Франции по иностранным делам Эмманюэль Бонн, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

    Эти консультации, как подчеркивает газета, пройдут в критически важный момент для переговоров о прекращении огня на Украине. Отмечается, что европейские страны пока не участвуют в переговорах, которые ведутся исключительно между командой президента США, российской и украинской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться от Украины согласия на полное прекращение огня. Президент России Владимир Путин в ответ на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине указал на необходимость продолжить консультации.

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    15 марта 2025, 01:22 • Новости дня
    Марочко сообщил о выбитых из Загрызова в Харьковской области украинских войсках
    Марочко сообщил о выбитых из Загрызова в Харьковской области украинских войсках
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военнослужащие успешно выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Загрызово в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские войска продвинулись более чем на километр вдоль берега Оскольского водохранилища, что создало условия для успешного освобождения населенных пунктов. «Благодаря этому продвижению наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», – приводит его слова ТАСС.

    Он также сообщил, что российская армия зашла на северные окраины Богуславки под Купянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению. Командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

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