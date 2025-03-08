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Экс-футболист сборной России Панов рассказал об участии в грабежах и нападениях
Экс-футболист сборной России Панов рассказал об участии в грабежах и нападениях в юности
Бывший футболист сборной России и клубов «Зенит» и «Торпедо» Александр Панов признался в участии в грабежах и нападениях в начале 90-х годов, когда сложная экономическая ситуация вынуждала молодежь искать деньги любыми средствами.
Панов признался, что в начале 90-х годов участвовал в грабежах и нападениях, на этот шаг вынудила сложная экономическая ситуация после распада СССР, передает Sport24.
«Что-то достать было сложно. У нас были талоны. Денег не было!» – вспомнил он.
Панов признался, что в юности вместе с другими подростками сбивался в банды для «зарабатывания денег» и участвовал в уличных драках и грабежах.
Экс-футболист также отметил, что был близок к тюрьме, когда их с друзьями поймали после нападения.
«К сожалению, мы одного дяденьку ограбили, избили… А это оказался тот, кто работал на заводе вместе с отцом нашего друга. Это нас спасло», – сказал он.
На вопросы о раскаянии Панов ответил, что такого чувства у него нет, объясняя действия юношеской глупостью и сложным временем.
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