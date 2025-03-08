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New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио
New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио на заседании в Белом доме
На заседании новой администрации США госсекретарь Марко Рубио пришел в ярость из-за претензий Илона Маска и курируемого им ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) к Госдепу, пишет New York Times. Белый дом отрицает эту информацию.
На заседании кабинета 6 марта Рубио выразил свое возмущение, когда ему пришлось выслушивать длинный список претензий от Маска. Рубио опроверг заявления Маска о неспособности сократить штат Госдепа, заявив, что более 1,5 тыс. сотрудников были уволены с компенсацией.
Рубио предложил Маску принять этих сотрудников обратно на работу только для того, чтобы затем «устроить шоу с увольнением», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Недовольство госсекретаря подходом Маска зрело несколько недель, однако 6 марта Рубио озвучил его в присутствии около 20 должностных лиц, что вызвало быстрое распространение новостей о конфликте среди руководства министерств.
Недавно Маск также вступил в конфликт с министром транспорта Шоном Даффи, который жаловался на попытки команды Маска уволить авиадиспетчеров во время расследования серии авиакатастроф.
Президент США отрицает наличие открытого конфликта между Рубио и Маском на заседании 6 марта. Он заявил, что «никакого столкновения» не было, и подчеркнул, что оба демонстрируют хорошую работу. Он заверил, что «Илон отлично ладит с Марко».
Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщала, что руководство ФБР, Пентагона, национальной разведки США и еще ряда ведомств велело своим сотрудникам игнорировать требование DOGE отчитываться об их работе за неделю.