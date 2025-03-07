Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.16 комментариев
В России предложили упростить получение СНИЛС иностранцами
В России предложили упростить получение СНИЛС иностранцами для оформления сим-карт
Минцифры планирует упростить получение СНИЛС для иностранцев, предлагая объединить все необходимые процедуры, включая регистрацию на «Госуслугах» и оформление сим-карты, в один визит в центр обслуживания.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило оптимизировать процесс получения СНИЛС иностранными гражданами. В рамках новой инициативы, иностранцы смогут получить документ, создать учетную запись на платформе «Госуслуги», зарегистрировать биометрию и оформить сим-карту за одно посещение центра обслуживания, передает ТАСС.
На данный момент, по информации министерства, подобные действия требуют посещения нескольких различных учреждений. В случае реализации предложения, центры обслуживания будут использовать единую систему идентификации и аутентификации, позволяющую направлять необходимые данные в Социальный фонд для получения СНИЛС. Документ после этого будет использоваться для создания подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия меняет свой подход к мигрантам.
Напомним, с 1 января 2025 года иностранные граждане смогут приобрести сим-карты только в салонах связи и с обязательным подтверждением личности по биометрии, чтобы бороться с мошенничеством.