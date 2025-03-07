Песков отверг связь удара России по объектам ВПК Украины с планом Макрона

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля опроверг связь между ударом России по объектам энергетики Украины и предложениями Макрона, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что удары высокоточным оружием по энергетическим объектам, питающим военно-промышленный комплекс Украины, не были ответом на план Макрона о перемирии.

Песков заявил: «Нет, мы не согласны с такой точкой зрения», отвечая на вопрос о том, рассматривается ли удар как ответ на инициативу Макрона.

Он подчеркнул, что действия России не связаны с предложениями Франции о прекращении боевых действий в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины. Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.