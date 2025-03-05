В Тюменской области зажгли Вечный огонь на природном газе

В селе Вагай состоялась церемония зажжения Вечного огня на природном газе. Событие прошло в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», которую инициировал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Пламя для зажжения доставили с мемориального комплекса в Тобольске, где увековечена память жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов и заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Мемориал в Вагае имеет долгую историю: памятник в его нынешнем виде был установлен в 2011 году, тогда как первый мемориал датируется 1968 годом. В 1986 году памятник был дополнен Вечным огнем. Нынешняя скульптура представляет собой солдата и пожилую женщину с мальчиком, на мемориальных плитах увековечены имена 454 погибших жителей села.

Акция «Храним огонь Победы» стартовала 21 февраля в Республике Алтай и охватила уже несколько областей. Планируется, что к 9 мая одновременно зажгутся 80 новых и реконструированных мемориалов, всего в рамках инициативы к газоснабжению подключат 120 объектов.