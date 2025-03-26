Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

Путин встретился с Николаевым и поддержал его выдвижение главой Чувашии на новый срок

Tекст: Антон Антонов

Николаев рассказал президенту о социально-экономическом развитии Чувашии, передает РИА «Новости».

Также он отчитался о том, как в регионе поставлена поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей, передает ТАСС.

Осенью в республике должны состояться выборы главы региона. Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах, пожелав ему успехов.

«Вопросов нерешенных всегда очень много, проблем всегда хватает. Это ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты в целом удовлетворительные, – заявил Путин. – Поэтому я желаю вам успехов».

Путин попросил Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО, а также указал на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.

Напомним, Путин также встретился с Денисом Паслером и Евгением Солнцевым. Паслер перешел с должности главы Оренбургской области на должность врио губернатора Свердловской области. Солнцев, занимавший пост председателя правительства ДНР, стал новым главой Оренбургской области. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в Единый день голосования в сентябре.



