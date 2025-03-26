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    США лишили Зеленского повода горевать о советском ядерном оружии
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 23:31 • Новости дня

    Российский посол Дарчиев прибыл в США

    Российский посол Дарчиев прибыл в США
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В США прибыл новый посол России Александр Дарчиев, сообщил источник.

    «Посол прибыл в США», – заявил источник ТАСС.

    Как передает РИА «Новости», в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 16.10 по местному времени (23.10 мск) приземлился правительственный борт России.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. Дарчиев – один из ведущих российских американистов академического толка. США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне.


    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

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    26 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности

    Политолог Скачко: По тону Зеленского очевидно, что Киев нарушит любые договоренности

    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский продолжает убеждать Вашингтон, что поддерживает урегулирование конфликта на Украине. Однако на деле он каждый раз выискивает препятствия, которые якобы мешают достичь соглашения. По тону очередных заявлений очевидно: Киев нарушит любые договоренности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США.

    «То, что Владимир Зеленский громогласно обвиняет Россию в якобы «манипуляциях», выглядит как продолжение игры «и вашим, и нашим». Адресатов у его обращения несколько», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Так, Европе он дает сигнал, что готов нарушить достигнутые в Эр-Рияде договоренности и продолжать боевые действия – дайте только оружие и деньги и совладайте с Трампом», – уточнил собеседник. Кроме того, Зеленский оправдывается перед «украинскими патриотами» и пытается убедить их, что не намерен сдаваться.

    «При этом прохрипеть он может что угодно – для переговоров с Вашингтоном это ничего не значит», – добавил Скачко. Зеленский продолжает убеждать американцев, что он за урегулирование конфликта, однако на деле каждый раз выискивает препятствия, которые, как он полагает, мешают достичь мира.

    «Зеленский несамостоятелен, его высказывания зависят от разных факторов. Пока он пытается усидеть на двух стульях: миротворцев и сторонников войны. Однако это чревато последствиями для него самого», – подчеркнул эксперт.

    Как указал политолог, по тону Зеленского очевидно: соблюдать условия сделок он не собирается. «Найти управу на украинское руководство могут разве что Соединенные Штаты», – добавил спикер, напомнив слова Сергея Лаврова о том, что Белый дом должен дать однозначную команду Киеву.

    «Впрочем, если в позиции администрации Дональда Трампа появится хоть маленькая трещина по вопросу разрешения кризиса, если европейские «ястребы» найдут деньги для Украины и окажут ей всяческую поддержку, Зеленский ослушается Штаты и все равно нарушит все соглашения. Сейчас идет новая шахматная партия, посмотрим, как она будет разыграна», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. Он поспешил обвинить Москву в «манипуляциях». «Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир», – считает Зеленский.

    «И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», – продолжил возмущаться он. Основным аргументом Зеленский назвал отсутствие подтверждения данной информации в заявлении Белого дома.

    Напомним, Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает безопасное судоходство в Черном море. Но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему администрация Трампа заинтересована в реализации договоренностей.

    Также Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

    Как отмечает Bloomberg, Киев считает энергетическое перемирие в зоне СВО вступившим в силу с момента публикации Вашингтоном результатов переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде. 18 марта там не упоминается.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»

    Лавров высмеял лидеров стран ЕС за смену позиции по перемирию

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

    Лавров в интервью Первому каналу раскритиковал европейских лидеров за резкую смену позиции по вопросу перемирия на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что в начале марта киевские власти впервые заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня, требуя немедленного согласия от Москвы, хотя за три дня до этого говорили о том, что Украину следует накачать оружием, чтобы она на переговорах выступала с позиции силы.

    «Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина», – отметил Лавров.

    Он также подчеркнул, что в тот же день, когда Киев выразил готовность к перемирию, Украина запустила рекордное количество дронов по центральным районам России, что Запад оставил без осуждения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Также Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели».

    Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.

    Коментарии (9)
    26 марта 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    @ Алексей Павлишак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим публично принял договоренности Москвы и США о запрете атак на объекты гражданской энергетики, но после этого продолжил наносить по энергообъектам России удары, сообщило российское Министерство обороны.

    Ночью 26 марта у берегов Крыма рядом с мысом Тарханкут средства ПВО уничтожили два украинских дрона, аппараты пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, около 4.45 мск 26 марта в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект «Россети Центр – Брянскэнерго», была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электричества оказались жители Комаричского района.

    Днем 25 марта в Курской области беспилотник ВСУ атаковал энергообъект «Россети Центр – Курскэнерго», произошло каскадное отключение нескольких подстанций. Из-за этого без света оказались более 4 тыс. жителей Хомутовского района.

    Украинские власти продолжают наносить ущерб гражданским энергообъектам России, пытаясь сорвать договоренности о поэтапном урегулировании конфликта, заключили в Минобороны.

    Ранее Россия и США согласовали список энергетических объектов, подпадающих под временный мораторий на удары.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что украинские власти предпринимали попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет.

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    26 марта 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль дал оценку ходу переговоров с США по Украине

    Песков: Россию удовлетворяет ход переговоров с США по Украине

    Кремль дал оценку ходу переговоров с США по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона удовлетворена ходом переговоров с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы удовлетворены тем, насколько прагматично, конструктивно, результативно развивается наш диалог», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что контакты двух стран продолжаются, они остаются на интенсивном уровне.

    «Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, Россия и США договорились о списке объектов, которые подпадают под временный мораторий на удары. В него в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия и трубопроводы.

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    26 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве

    Политолог Ярыгин: Скандал «Сигналгейт» в США позитивно скажется на переговорах по Украине

    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продемократические медиа в США придают истории с добавлением журналиста в секретный чат особое политическое звучание и настаивают, что причастных следует наказать. Однако Дональд Трамп вряд ли уволит кого-то из своей команды. Скорее, администрация постарается перекрыть повестку своими успехами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Скандал вокруг секретного чата Белого дома прозвучал в медиа очень громко. Продемократические СМИ активно вводят в употребление термин Signalgate», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Он напомнил, что в Штатах многие громкие дела прозвали по аналоги с Watergate («Уотергейтом»). Среди них – Irangate, Russiagate.

    Таким образом, пресса придает истории с чатом в мессенджере Signal особое политическое звучание и настаивает, что должно последовать наказание причастных. «При этом разбирательство, если оно случится, будет иметь все правовые основания. Сотрудники администрации Дональда Трампа пренебрегли должностными инструкциями и мерами безопасности, что могло нанести ущерб государству», – указал политолог.

    Демократы уже используют ситуацию в свою пользу. «Для них это неожиданный подарок и возможность покритиковать не только саму республиканскую администрацию, но и элиту партии, которая, как они считают, безответственно подошла к формированию высшего политического аппарата Штатов», – заметил Ярыгин.

    Однако, как считает аналитик, утечка информации – это системная проблема Америки. Он напомнил, что Хиллари Клинтон будучи госсекретарем пересылала секретные материалы по незащищенной электронной почте. Тогда ее критиковал Трамп. Но расследование в итоге ни к чему не привело. «Отсутствие дисциплины характерно для любой администрации, находящейся в Белом доме», – акцентировал спикер.

    По его оценкам, нынешний скандал тоже закончится ничем. «Полагаю, могут быть предприняты технологические меры. Так, возможно, сотрудникам администрации выдадут специальные средства связи вместо телефонов или создадут новые защищенные межведомственные каналы общения», – рассуждает американист.

    Ярыгин не исключает, что помимо Демпартии стоит ожидать активизации и конспирологов. «Ситуация, при которой журналиста недружественного издания добавляют в чат, и никто из 18 участников беседы не замечает его присутствия, выглядит сюрреалистично. Возникают вопросы: сделал ли это Майк Уолтц сам или кто-то получил доступ к его телефону и изменил контакты», – указал собеседник.

    Между тем скандал, набирающий обороты в США, в некотором роде выгоден Москве. «Сейчас Трамп и его команда попытаются достичь каких-то успехов на внешнем треке, чтобы перекрыть критику. Например, в рамках визита вице-президента в Гренландию, а также через продолжение переговоров с Россией по украинскому кризису», – заключил Ярыгин.

    Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц попытался оправдаться за скандал с закрытым чатом. По его словам, главред The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером оказался в беседе, где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам.

    «Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, я знаю его по его ужасной репутации как журналиста. Он ненавидит президента. Я не писал ему, его контакта не было в моем телефоне», – сказал Уолтц Fox News. Тем не менее он заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее.

    Тем временем американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия к членам администрации США. В качестве ответчиков выступают министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, а также государственный секретарь Марко Рубио.

    «Сообщения о раскрытии конфиденциальной военной информации в групповом чате в Signal, в котором присутствовал журналист, являются тревожным сигналом для правительства и потенциально могут расцениваться как преступление», – говорится в комментарии исполнительного директора American Oversight Чиомы Чукву к документу.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как стало возможным включение журналиста в чат и к чему приведет инцидент.

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    26 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Замглавы парламента Крыма усомнился в гарантиях безопасности от Киева в Черном море

    Замглавы парламента Крыма заявил о неспособности Киева обеспечить безопасность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы парламента Крыма Сергей Цеков заявил о неспособности Киева гарантировать безопасность судоходства в Черном море, подчеркнув отсутствие доверия к режиму Владимира Зеленского.

    Нынешний киевский режим не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, сообщает РИА «Новости». По его мнению, доверие к режиму Владимира Зеленского отсутствует, и выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасного судоходства вызывает сомнения.

    Ранее было сообщено, что в ходе встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, избегать применения силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях. Однако Цеков выразил сомнения в способности Украины соблюдать эти договоренности.

    Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые соглашения, уровень защиты стратегически важных объектов причерноморских регионов России должен оставаться высоким. По мнению Цекова, нельзя верить в то, что киевский режим не будет предпринимать скрытых атак на российские регионы или суда в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, рассматривая пять-шесть условий.

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», которая вступит в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    26 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Новак опроверг возможность совместного с США управления Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что возможность совместного с США управления Запорожской атомной электростанцией не рассматривается.

    На вопрос о потенциальных переговорах в этой области он ответил: «Мне такие факты неизвестны». Об этом сообщает ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что подобный сценарий не обсуждается и не является актуальным. «Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», – добавил он.

    Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, так как она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией. Кроме того, МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключила совместное управление станцией с другим государством.

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    26 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад может пересмотреть существующие санкции против России, чтобы уладить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки режима антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что коллективный Запад будет вынужден пересмотреть свои меры в отношении России, передает ТАСС,

    Он отметил, что перечень условий, выдвинутых Россией по мораторию на удары в Черном море, включает снятие введенных Европой санкций. По его словам, это станет важной частью окончательного урегулирования ситуации.

    Своими заявлениями на пресс-конференции в Кингстоне, которую он провел совместно с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом, Рубио подчеркнул важность пересмотра глобальной санкционной архитектуры для достижения мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    26 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Сенатор Уорнер потребовал отставки Хегсета и Уолтца из-за скандала с чатом

    Сенатор Уорнер призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку после добавления журналиста в секретный чат

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после инцидента с добавлением журналиста в секретный чат обсуждения ударов по Йемену.

    Как передает РИА «Новости», сенатор Марк Уорнер призвал главу Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца покинуть свои посты после скандала с чатом в мессенджере Signal, где обсуждались удары по хуситам в Йемене. По словам редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, он случайно оказался в чате с участием высокопоставленных чиновников благодаря запросу на соединение.

    Скандал привел к тому, что конгрессмены стали осторожнее использовать мессенджеры для секретных переговоров. Советник президента США Майк Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, заявив, что добавление журналиста было ошибкой. Уолтц в интервью Fox News подчеркнул, что не было намеренного добавления Голдберга в чат, и отметил, что его учетная запись выглядела как другое лицо.

    Президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужды в извинениях Уолтца за данный инцидент. Это вызвало обеспокоенность среди законодателей, которые начали менять свои данные в мессенджере Signal для повышения безопасности.

    По данным портала Axios, конгрессмены начали сокращать количество личной информации в приложении и изменять отображаемые имена после публикации отчета Голдберга. Источники также сообщили о попытках фишинга, направленных против законодателей в течение последних месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене. Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтза после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате. Американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США, сообщил шеф ЦРУ Джон Рэтклифф.

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    26 марта 2025, 00:48 • Новости дня
    Минторг США ввел санкции против 70 компаний из пяти стран

    Минторг США расширил санкционный список на 70 компаний из Китая, Пакистана и других

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский Минторг добавил в санкционный список 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ из-за угрозы национальной безопасности и сотрудничества с китайскими военными.

    Министерство торговли США расширило санкционный перечень, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, передает РИА «Новости». Согласно официальному документу Бюро промышленности и безопасности (BIS), эти компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики США.

    Среди попавших под санкции 42 китайские компании, включая институты, занимающиеся разработкой гиперзвукового оружия и квантовых технологий. Эти организации обвиняются в поставках продукции для нужд китайской армии. Также упоминаются компании Huawei и HiSilicon, уже находящиеся под санкциями.

    В список добавлены 19 компаний из Пакистана, которые, по утверждению американских властей, имеют связь с ядерной и ракетной программами страны. Иран, ЮАР и ОАЭ представлены менее значительно: по две компании из Ирана, три из ЮАР и четыре из ОАЭ. Все они обвиняются в сотрудничестве с китайскими военными структурами и подготовке китайских военнослужащих с использованием западных и натовских ресурсов.

    Теперь американские компании обязаны получать специальное разрешение для поставок любой продукции фигурантам списка. Заявки на такие лицензии будут рассматриваться с «презумпцией отказа», уточнили в Минторге США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа готова усилить санкции против России до максимального уровня для достижения успеха в мирных переговорах по конфликту на Украине.

    Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняя суд в злоупотреблении полномочиями и необоснованных арестах лидеров союзников США.

    США требуют от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

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    26 марта 2025, 01:05 • Новости дня
    Пентагон заключил миллиардный контракт на материалы для АПЛ Virginia

    США подписали контракт с General Dynamics на материалы для подлодок Virginia Block VI

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская корпорация General Dynamics получила контракт на более миллиарда долларов на долгосрочные поставки материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI до 2035 года.

    США подписали контракт на сумму свыше одного миллиарда долларов с корпорацией General Dynamics на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI, передает РИА «Новости».

    Контракт предусматривает долгосрочные поставки материалов, необходимых для строительства и обслуживания этих подводных судов.

    Согласно заявлению Пентагона, корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к существующему контракту.

    «Корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 65 миллионов долларов, для долгосрочных поставок материалов к подводным лодкам класса Virginia Block VI», – говорится в официальном сообщении.

    Ожидается, что выполнение обязательств по контракту завершится к сентябрю 2035 года. Подобные соглашения играют ключевую роль в поддержании боеспособности и модернизации военно-морских сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противолодочные самолеты Ил-38 и подводная лодка Тихоокеанского флота обнаружили субмарину ВМС США типа «Вирджиния» в водах Тихого океана.

    Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии. С компанией Raytheon Technologies заключен контракт на 624,6 млн долларов на производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета с ежегодным уменьшением трат Пентагона на 50 млрд долларов.

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    26 марта 2025, 03:27 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Китая обсудить торговые пошлины с минторгом США

    Журналист Fox Business сообщил об обсуждении торговых пошлин делегацией КНР и минторгом США

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайская делегация планирует встретиться в среду с министром торговли США и торговым представителем, чтобы обсудить торговые пошлины и другие вопросы, включая наркотрафик.

    Делегация из Китая намерена провести переговоры в США о торговых пошлинах, сообщает Fox Business. Об этом заявил журналист телеканала Эдвард Лоуренс. Встреча с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем Джеймисоном Гриром запланирована на среду. Помимо торговых пошлин, обсуждение затронет вопросы наркотрафика и торговых барьеров.

    Эдвард Лоуренс отметил в социальной сети Х, что ожидаются дискуссии по пошлинам, которые были введены администрацией Дональда Трампа в этом месяце. Он также упомянул, что китайская сторона ввела зеркальные тарифы в ответ на дополнительные 10% пошлины США на китайские товары. Эти меры США объясняют ролью Китая в распространении наркотических веществ на американском рынке.

    На фоне этих встреч, Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит может состояться в июне в США, но подготовка проходит на фоне напряженных торговых отношений между странами. Разногласия в этой области остаются значительными, несмотря на попытки дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь, о чем заявили в посольстве Китайской Народной Республики в США. США намерены ввести пошлины на швартовку в американских портах судов, связанных с Китаем, и призывают союзников к аналогичным мерам.

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    26 марта 2025, 10:11 • Новости дня
    Названа дата приезда нового посла России в США

    Приезд нового посла России в США назначен на 26 марта

    Tекст: Александра Юдина

    Новый посол России в США Александр Дарчиев планирует отправиться в Вашингтон 26 марта.

    Согласно информации источника, новый посол России в США отправится в Вашингтон в среду, 26 марта, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что его приезд откроет новую главу в отношениях между Россией и США.

    На данный момент отсутствуют дополнительные сведения о деталях визита Дарчиева в США.

    В феврале в результате консультаций в Стамбуле США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом.

    Госдеп сообщал об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

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    26 марта 2025, 07:20 • Новости дня
    Трамп заявил о стремлении Москвы и Киева к миру
    Трамп заявил о стремлении Москвы и Киева к миру
    @ Al Drago/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев стремятся завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что обе стороны заинтересованы в мирном решении.

    В эфире канала Newsmax президент США выразил уверенность, что обе стороны конфликта на Украине стремятся к его завершению, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что как Россия, так и Украина хотели бы положить конец этому противостоянию.

    По словам Трампа, существуют предпосылки для переговоров, которые могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам. Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление.

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