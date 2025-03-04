Президент Аргентины удалил все фото с Зеленским из соцсетей

Tекст: Ольга Иванова

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил из своих социальных сетей все совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме, сообщает «Известия». Милей, являясь либертарианцем, ранее активно выражал поддержку Киеву и фотографировался с Зеленским на международных мероприятиях. Однако в последние недели позиция Аргентины по отношению к Украине изменилась.

По мнению экспертов, Буэнос-Айрес вместе с США отказался поддержать антироссийскую декларацию в ООН. Помимо Аргентины, значительное число стран региона также не поддержало документ. Среди них указаны такие страны, как Бразилия, Гаити, Никарагуа, Коста-Рика, Доминиканская Республика и Сальвадор.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.