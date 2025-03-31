Минздрав отреагировал на сообщения о появлении нового вируса

Минздрав опроверг наличие нового вируса в России

Tекст: Дарья Григоренко

Чуланов заявил, что в ходе постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, проводимых в России, не было выявлено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями, передает ТАСС.

Он отметил, что проявления болезни, описанные в некоторых СМИ, относятся к симптомам острого респираторного заболевания, такими как бронхит или пневмония. Он подчеркнул, что эти заболевания могут быть вызваны множеством возбудителей, особенно в период эпидемического подъема.

Чуланов добавил, что исследования проводятся Научно-исследовательским институтом гриппа имени Смородинцева Минздрава России, и на данный момент нет оснований для беспокойства о появлении новых вирусов на территории страны.

Ранее сообщалось, что пациентам с кашлем и высокой температурой врачи ставят диагноз микоплазменной пневмонии, а не нового вируса, вспышка была зафиксирована в России в конце декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев посоветовал носить маски из-за сообщений о неизвестном вирусе.