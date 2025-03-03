Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России

Экс-посол Великобритании Брентон указал на ошибку Запада в отношении России

Tекст: Вера Басилая

Брентон заявил, что западные лидеры совершили ошибку, прервав связи с Россией в 2022 году, такой разрыв затруднил достижение любого прогресса, пока Дональд Трамп не пришел к власти и не изменил ситуацию, передает ТАСС.

Экс-посол выразил надежду на скорейшее достижение мира на Украине и отметил, что по его мнению, это может привести к улучшению отношений между Западом и Россией до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. Он указал, что потребуется преодолеть глубокое недоверие и многое восстановить, но не видит причин, почему улучшение отношений не могло бы произойти быстро, если стороны примут такое решение.

Ранее российский посол в Британии Андрей Келин отметил, что антироссийская политика Лондона носит давний характер, но Россия готова к улучшению отношений. Однако, по его словам, инициатива должна исходить от британской стороны.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

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