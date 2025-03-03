Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
ЕК: «Северный поток – 2» не отвечает интересам и нуждам Евросоюза
Евросоюз сохраняет прежнюю позицию по «Северному потоку – 2», считая проект несоответствующим своим интересам, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Итконен на пресс-конференции в Брюсселе подтвердила неизменность позиции Евросоюза по проекту «Северный поток – 2», передает ТАСС. Она подчеркнула, что проект не отвечает интересам ЕС, так как не способствует диверсификации энергетических источников.
«Наша позиция не изменилась. Наше мнение четкое: «Северный поток» – это не проект, который отвечает нашим общим интересам. Он не диверсифицирует энергетические источники ЕС», – заявила Итконен.
Немецкая газета Bild сообщала о секретных переговорах США в Швейцарии по возобновлению поставок российского газа в ФРГ. Кремль отказался комментировать слухи о переговорах по «Северному потоку – 2».
Издание Financial Times писало, что оператор «Северного потока – 2» планирует возобновить работу через инвесторов США.