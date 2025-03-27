Политолог: Оренбургскую и Свердловскую область возглавят стрессоустойчивые профессионалы

Политолог объяснил выбор Путина при значении врио глав Оренбургской и Свердловской областей

Tекст: Андрей Резчиков

«При выборе кандидатов на должность врио главы региона Владимир Путин в первую очередь учитывает их профессиональные и человеческие качества, что говорит о продуманности и последовательности кадровой политики президента. Например, Денис Паслер хорошо проявил себя на посту главы Оренбургской области, хотя у него были сложные моменты, связанные с масштабным наводнением. Но он с достоинством вышел из ситуации», – отметил политолог Павел Данилин.

Он напомнил, что Паслер – выпускник третьего потока «школы губернаторов», что также играет важную роль. Кроме того, Паслер родился, жил и долгое время работал в Свердловской области, будучи депутатом и председателем регионального правительства. «Наработав огромный опыт в Оренбурге и многое сделав для области, Паслер пошел на повышение в крупный промышленный регион», – подчеркнул собеседник.

По мнению эксперта, у Паслера не возникнет никаких сложностей с переходом из одного региона в другой: «В Свердловской области он всех знает и его все знают. Поэтому здесь никаких проблем быть не должно».

Что касается Евгения Солнцева, то он также является выпускником «школы губернаторов» (шестой поток). «Он родом из Воронежа, долгое время успешно работал в РЖД, а с 2022 года трудился в ДНР. Там Солнцев как управленец прошел хорошую стрессоустойчивую школу», – добавляет политолог.

По его словам, работа в новых регионах позволяет получить бесценный опыт с точки зрения принятия решений в условиях постоянного риска и стрессовых ситуаций. «Солнцев ездил по всем сложным местам в республике, инспектировал стройплощадки, а стройка в регионе огромная. Власти предпринимают невероятные административные усилия для того, чтобы восстановить полноценную мирную жизнь в новых регионах. Поэтому каждый человек, который там работал, получает огромный багаж знаний и опыта», – подчеркнул Данилин.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.

Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Куйвашев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию».

Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах. Путин предложил ему «вернуться» в регион. Должность главы Оренбургской области, которую занимал Паслер, Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.

Оба новых врио глав регионов являются выпускниками «школы губернаторов», специальной программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).