Военный эксперт Сивков назвал действия ВСУ на границе Белгородской области отвлекающим маневром

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, действия ВСУ на границе Белгородской области носят отвлекающий характер, передает «Царьград».

Сивков отметил, что Киев не увеличивает численность сил на этом направлении, что свидетельствует об отсутствии намерений по захвату территории.

Эксперт подчеркнул, что если бы у ВСУ были серьезные планы, они бы оперативно усилили свои войска до нескольких бригад, однако этого не произошло.

Он также отметил, что интенсивные боевые действия, продолжавшиеся неделю, не привели к значительным успехам украинской армии, и отсутствие наращивания сил на границе подтверждает его гипотезу.

Эксперт считает, что основная цель таких маневров заключается в отвлечении российских войск от Курского направления, где, вероятно, ВСУ планируют более масштабные операции.

Накануне в Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.