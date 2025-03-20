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    Трамп нашел средство от жадности Зеленского
    Польша призвала граждан сделать запасы для трехдневного выживания
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Умер подписавший Беловежские соглашения первый премьер-министр Украины Фокин
    Венгрия заблокировала документ ЕС по поддержке Украины
    Посол РФ в Норвегии допустил «двойственный характер» учений НАТО на Шпицбергене
    Путин подписал закон о принципах организации местного самоуправления
    МИД вызвал временную поверенную Эстонии из-за осквернения советских памятников
    Навзван процент остающихся в «мобильном рабстве» россиян
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    31 комментарий
    20 марта 2025, 19:12 • Новости дня

    Суд отклонил апелляцию Киркорова на решение о выплате 90 тыс. рублей Успенской

    Суд отклонил апелляцию Киркорова на решение о выплате 90 тыс. рублей Успенской
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский городской суд оставил в силе решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей в пользу певицы Любови Успенской.

    Мосгорсуд подтвердил решение о взыскании с Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей в пользу Любови Успенской, передает РИА «Новости». Это решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы артиста.

    В суде заявили: «Апелляционная инстанция постановила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

    В январе певец Филипп Киркоров обжаловал решение Таганского суда о выплате компенсации морального вреда певице Любови Успенской в размере 90 тыс. рублей.

    Ранее Киркоров подавал в суд на Успенскую за слова о женоненавистничестве, с нее тогда суд взыскал порядка 280 тыс. рублей.

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    18 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье

    Военный аналитик Рожин: ВСУ пытаются найти уязвимое место на границе в Белгородской области

    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ потерпели одно из крупнейших поражений в Курской области. На этом фоне происходит активизация противника на Белгородском направлении. Действия оппонентов – это попытка перебить негативную для Киева повестку в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «ВСУ нанесли артиллерийские удары и произвели атаки дронами по Белгородской области. Кроме того, противник пытался "заскочить" в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них – Демидовка и Графовка», – рассказал военный аналитик Борис Рожин.

    Происходящее он назвал «разведкой боем». «Пока не наблюдается ввода каких-то крупных частей, соединений украинской армии. Впрочем, противник активно использует технику, у него есть артиллерийская поддержка», – отметил собеседник.

    Вероятными целями противоборствующей стороны может быть «прощупать силы прикрытия госграницы, попытаться найти уязвимое место, чтобы нанести удар более крупными силами», считает аналитик. Рожин заметил, что активизация противника происходит на фоне предстоящего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Переговоры лидеров России и США проходят в контексте одного из крупнейших поражений ВСУ в Курской области. Активность на Белгородском направлении – это попытка перебить негативную для Киева повестку», – допускает аналитик.

    Он не исключает, что задачей ВСУ может быть «заскочить в населенный пункт и занять его с целью пиара». «То есть речь идет о достаточно локальных действиях. Я думаю, к вечеру вторника станет понятно, продолжат ли ВСУ настаивать на атаках на этом участке или, потерпев неудачу, переключатся на поиск других уязвимых мест», – добавил собеседник.

    На этом фоне вопрос «буферизации» границы становится еще более актуальным, считает он. «Российские военные сейчас отражают атаку и наносят огневое поражение противнику. Но, пока не создана зона безопасности, стоит ожидать повторения подобных операций со стороны ВСУ», – акцентировал Рожин.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, объясняет активизацию противника желанием выиграть время. «Часто задавали вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы. Я всегда отвечал и сейчас уверен, что нет. Но провокации с целью раздергать наши ресурсы будет совершать обязательно», – отметил он.

    «Это сейчас ВСУ и демонстрируют. Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. То же самое будет и сейчас. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат в Белгородской и Курской областях», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По информации военкора Юрия Котенка, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72. «Потери в живой силе – порядка 20 боевиков», – отметил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ во вторник около восьми утра попытались прорваться через российскую границу. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», противник выдвинул бронегруппы из Сумской области к стыку Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью инженерной машины разграждения небольшой участок в районе Прилесья – Графовки в Краснояружском районе.

    В ходе отражения украинского наката российские войска уничтожили танки, БМП и ББМ, пехота находится в лесополосах и пытается атаковать. «По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая», – говорится в сообщении. Позже военкоры сообщили, что противник понес существенные потери и был остановлен на подступах к госгранице, прорыва на территорию России не допущено.

    Как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на дороге в районе Графовки служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Баротравмы получили две женщины и мужчина, попутным транспортом их доставили в Краснояружскую районную больницу, а затем отпустили домой для амбулаторного лечения.

    Помимо этого, ВСУ ударили более чем 130 беспилотниками по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому районам и Губкинскому округу. Большинство дронов было сбито ПВО.

    По Шебекинскому округу и Краснояружскому району ВСУ произвели артиллерийские обстрелы. В результате ранено три человека, урон получили школа, несколько частных домов, линии электропередачи, коммерческий транспорт.

    Гладков назвал обстановку сложной. «Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – сказал он.

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    19 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российского посольства в Кишиневе.

    По данным дипломатического ведомства, молдавские силовики заблокировали территорию посольства на несколько часов, ссылаясь на сообщения о минировании, передает ТАСС.

    МИД России отметил, что молдавская сторона допустила серьезное нарушение международных обязательств, отраженных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этой конвенции, государство пребывания обязано обеспечивать выполнение функций представительства.

    После заявления протеста блокада была снята. В российском министерстве выразили надежду, что Молдавия в дальнейшем будет строго следовать положениям Венской конвенции.

    Ранее полиция Молдавии начала проверку сообщений о якобы бомбе в посольстве России.

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    18 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.

    По данным издания «РБК-Украина», власти Украины находятся на стадии детального обсуждения размещения иностранных миротворцев в стране, передает «Газета.Ru».

    По словам Сибиги, уже определен список стран, готовых разместить свои войска в качестве важных элементов будущей системы гарантий безопасности.

    Он подчеркнул, что украинская сторона активно обсуждает такие аспекты, как география размещения, количество миротворцев и их мандат, отмечая, что эта инициатива больше не является абстрактной идеей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

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    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

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    19 марта 2025, 11:00 • Новости дня
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь ВСУ предприняли две безуспешные попытки проникнуть в Белгородскую область через Краснояружский район, применив бронетехнику и пехотные штурмовые группы.

    По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВСУ предприняли две попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь прорвать границу в районе Белгородской области.

    В ход шла техника, квадроциклы и пехотные штурмовые группы. Однако попытка была пресечена огнем российских войск.

    В утренние часы ВСУ направили дополнительные силы из Сумской области. Разведка своевременно выявила движение противника и скорректировала артиллерийский огонь. В результате совместных действий с операторами ударных дронов были уничтожены несколько танков, БМП и пять квадроциклов.

    Позже на кадрах с беспилотников была зафиксирована новая попытка штурма со стороны Марьино Сумской области.

    Бронегруппа ВСУ попыталась прорваться в том же месте, где ранее уже была уничтожена аналогичная группа. Высадившийся десант разделился, но не смог избежать огня российской артиллерии и дронов, которые уничтожили около 30 военнослужащих.

    Всего за последние двое суток противник восемь раз пытался прорваться на данном направлении. Российские летчики, ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов также нанесли удары по резервам противника, что привело к значительным потерям со стороны врага.

    Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной, но противника на территории нет.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

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    18 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    Чехия не оплатила поставки нефти по «Дружбе» из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия и Венгрия продолжают получать нефть по нефтепроводу «Дружба», несмотря на недавние перебои с поставками в Венгрию из-за повреждения трубопровода, тогда как Чехия до сих пор не оплатила поставки и использует нефть из резервов.

    Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

    «Словакия и Венгрия получают [нефть по «Дружбе»], с чехами, по-моему, еще не оплатили [поставки]», – сказал Токарев, уточняя ситуацию с поставками российского сырья в Европу.

    На прошлой неделе поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции. Генеральный штаб украинских Вооруженных сил взял на себя ответственность за нападение беспилотных летательных аппаратов на нефтепровод «Дружба».

    Ранее сообщалось, что проблемы с оплатой, вызванные американскими санкциями, стали причиной приостановки поставок нефти из России в Чехию по трубопроводу «Дружба».

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    20 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

    Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В указе говорится: «Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации».

    Также в указе отмечается, что иностранцы в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медосмотр, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков.

    Ранее Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев.

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    18 марта 2025, 20:53 • Новости дня
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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    18 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подчеркнул, что западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС. По его словам, бизнес в стране должен понимать, что эти санкции не будут временным явлением.

    Путин отметил, что российский бизнес уже научился работать в условиях санкций и успешно наладил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами. Президент указал на то, что Запад не собирается сдерживаться и продолжает угрожать новыми санкциями, «штампуя эти пакеты один за другим».

    По данным Путина, в отношении российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций, что больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Президент также выразил уверенность, что даже если санкции против России будут ослаблены, Запад найдет другие способы для создания препятствий.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

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    19 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными

    Россия вернула 175 военных из плена на Украине

    Россия и Украина провели обмен пленными
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Взамен Россия передала 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых украинских военных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Посредническую роль в переговорах и возвращении российских военнослужащих из плена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернулись в Россию и на Украину с каждой стороны.

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    17 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»

    Кадыров объявил о создании полка «Ахмат-Кавказ» для усиления войск в СВО

    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Грозном состоялось первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ», который станет значительным усилением для российских войск в зоне СВО.

    Как сообщает ТАСС, в Чечне прошло первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» на военной базе в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Он приветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

    Кадыров подчеркнул, что новый полк создан на постоянной основе и для него уже началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Полк будет оснащен всем необходимым вооружением для выполнения задач, независимо от длительности СВО. Командиром подразделения назначен боевой офицер Хусейн Межидов.

    В ближайшие три месяца новобранцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах, что позволит им значительно усилить группировку российских войск в зоне СВО, согласно словам Кадырова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин планирует наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу. Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

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    19 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников

    Генпрокурор Краснов сообщил об ущербе россиян от телефонных мошенников в 200 млрд рублей

    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что ущерб от действий телефонных мошенников составил почти 200 млрд рублей.

    Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ущерб от дистанционных хищений достиг почти 200 млрд рублей, передает ТАСС.

    По его словам, из общей суммы возмещена лишь незначительная часть. Краснов отметил, что действия мошенников нередко оставляют граждан без средств к существованию.

    Он подчеркнул, что такая ситуация является очевидной претензией потерпевших к правоохранительным органам и одновременно представляет собой вызов всему обществу со стороны преступников.

    Ранее Банк России сообщил о новом функционале для пострадавших от мошенников. МВД предупреждало о мошенничестве с пересчетом квартплаты для пенсионеров.

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    18 марта 2025, 20:10 • Новости дня
    Глава Минюста назвал число иноагентов в России

    Глава Минюста Чуйченко: В реестре иноагентов России числится 953 лица, включая 224 исключенных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Чуйченко на расширенной коллегии Минюста сообщил, что в реестре иностранных агентов содержится информация о 953 физических и юридических лиц, передает ТАСС. Он уточнил, что 224 из них были исключены из реестра.

    Министр отметил, что законодательство России предусматривает процедуру выхода из реестра иностранных агентов. Она может быть инициирована самим агентом или Минюстом России, если лицо утратило признаки иноагента.

    На прошлой неделе Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт и политолога Германа Обухова за распространение материалов иностранных агентов и фейков.

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    Ганчев сообщил о сжатии полукольца вокруг ВСУ в районе Купянска
    Евросоюз отложил принятие ответных мер против США
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
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    РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии
    В МГУ объяснили превышение светового дня в Москве в день весеннего равноденствия

    Рубль стал тяжелее золота

    С золотом сложилась парадоксальная ситуация. На мировом рынке стоимость золота в долларах ставит новые исторические рекорды, а в России в рублях цена падает. У нас золото подешевело с 9 тыс. до менее 8 тыс. рублей за грамм. С чем это связано, и при каких условиях цены на золото вырастут в обоих случаях? Подробности

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    Договоренности c США начинают работать на пользу России

    Начинают проявляться первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Россия честно выполняет то, что пообещала – Украина же в очередной раз оправдывает репутацию стороны, которая саботирует любые попытки достигнуть настоящего мира. Однако уже видно, что результаты переговоров начинают работать на пользу России. Подробности

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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

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    Жителей Прибалтики заводят за «минный занавес»

    Руководство прибалтийских стран готово поставить под угрозу жизнь и безопасность собственного приграничного населения – лишь бы уберечься от призрачной русской угрозы. Это прямо следует из намерения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выйти из конвенции по отказу от применения противопехотных мин. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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