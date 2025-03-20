Китай резко сократил экспорт грузовиков в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, снижение объемов экспорта объясняется несколькими факторами. Во-первых, это повышение ставок утилизационного сбора на территории России, которое произошло в октябре прошлого года. Согласно данным, месячные объемы поставок автомобилей начали снижаться именно с этого периода, сообщает «Интерфакс» в Telegram-канале.

Также на уменьшение экспорта повлияла высокая ключевая ставка в России, которая оказывает давление на авторынок. Накопленные большие запасы китайской автомобильной продукции в российских складах также играют роль в снижении импорта. Последним фактором стало наличие эффекта высокой базы, который также снизил потребность в импорте.

Отметим, что Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти.

Продажи новых легковых автомобилей в России за январь 2025 года увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув 89 тыс. машин.