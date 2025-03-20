Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.9 комментариев
Китай резко сократил экспорт грузовиков в Россию
В январе-феврале 2025 года экспорт грузовиков из Китая в Россию снизился почти в восемь раз, в то время как поставки легковых автомобилей уменьшились почти вдвое.
Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, снижение объемов экспорта объясняется несколькими факторами. Во-первых, это повышение ставок утилизационного сбора на территории России, которое произошло в октябре прошлого года. Согласно данным, месячные объемы поставок автомобилей начали снижаться именно с этого периода, сообщает «Интерфакс» в Telegram-канале.
Также на уменьшение экспорта повлияла высокая ключевая ставка в России, которая оказывает давление на авторынок. Накопленные большие запасы китайской автомобильной продукции в российских складах также играют роль в снижении импорта. Последним фактором стало наличие эффекта высокой базы, который также снизил потребность в импорте.
Отметим, что Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти.
Продажи новых легковых автомобилей в России за январь 2025 года увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув 89 тыс. машин.