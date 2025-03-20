Названа дата инаугурации Лукашенко

Инаугурация Лукашенко назначена на 25 марта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белта, инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко запланирована на 25 марта. Это будет седьмое вступление в должность для Лукашенко, который победил на выборах 26 января.

Церемония пройдет в торжественной обстановке, как того требует конституция республики. Присяга президента будет дана в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов обеих палат парламента, а также судей конституционного и верховного судов.

Согласно конституции Белоруссии, президент обязан вступить в должность не позднее двух месяцев со дня избрания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва приветствовала успешное проведение выборов президента Белоруссии. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Лукашенко дал оценку прошедшим выборам президента в Белоруссии.